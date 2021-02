Justice League: Zack Snyder svela una foto di Batman nella timeline dell'Incubo

dopo aver svelato la prima foto (ben poco dettagliata) del Joker, Zack Snyder torna ad alimentare l'hype dei fan sulla sua versione di Justice League offrendo un primo sguardo al suo Batman nella timeline dell'Incubo in una foto pubblica su Vero.

Zack Snyder's Justice League: Batman nella timeline dell'incubo

A quanto anticipato, Zack Snyder's Justice League sarà radicalmente diverso dalla versione di Joss Whedon mostrata al cinema nel 2017. Dalla storia ai personaggi coinvolti, la visione di Snyder potrebbe essere radicalmente diversa a partire dal legame con un tema lanciato in Batman v Superman: Dawn of Justice: la Timeline dell'Incubo. Questo futuro distopico immagina un mondo in cui il cattivo Darkseid (Ray Porter) ha preso il controllo della Terra e Superman (Henry Cavill) diventa un tiranno dopo la morte di Lois Lane (Amy Adams). Nel frattempo, Batman (Ben Affleck) fa quello che può per reagire alla situazione.

Ieri Zack Snyder ha postato sul suo account Vero una nuova foto di Batman. Il personaggio di Ben Affleck è di spalle, ma il lungo cappotto nero che indossa indica che si trova nella timeline alternativa dell'Incubo.

I fan attendono con curiosità la sequenza in questione che la nuova versione di Justice League sarà lunga quattro ore, ci sarà il tempo necessario per approfondire la timeline dell'Incubo che aveva intrigato i fan dell'universo DC.

Zack Snyder's Justice League sarà disponibile in streaming su HBO Max il 18 marzo 2021. Nel frattempo, ecco cosa sappiamo finora sulla misteriosa Snyder Cut.