Challengers: Zendaya rivela la reazione dei genitori alle scene intime a tre

Zendaya ha raccontato la reazione dei suoi genitori al suo film più osé. L'ex star Disney interpreta Tashi Donaldson nell'attesissimo film Challengers, diretto da Luca Guadagnino. Accanto a Zendaya recitano anche Mike Faist e Josh O'Connor di The Crown.

La sinossi del film recita: "Tashi, una tennista diventata allenatrice, ha trasformato suo marito da giocatore mediocre in un campione del Grande Slam di fama mondiale. Per scuoterlo dalla sua recente serie di sconfitte, gli fa giocare un evento challenger, che si avvicina al livello più basso dei tornei professionistici. La tensione si fa presto sentire quando si ritrova di fronte a Patrick, un tempo giocatore promettente, il suo ex migliore amico ed ex fidanzato di Tashi".

Sebbene il film sia in gran parte incentrato sul tennis (qui potete leggere la nostra recensione), approfondisce anche le relazioni di Tashi con Patrick (O'Connor) e Art (Faist) - e si può dire che ci sono alcune scene piuttosto sconce, tra cui un bacio a tre tra i personaggi.

Challengers: Zendaya in una foto del film

La reazione dei genitori

Considerata la natura vietata ai minori del film, Zendaya, 27 anni, ha condiviso la reazione dei suoi genitori. "È stato esilarante", ha detto. Notando la classificazione R di Euphoria, la 27enne ha proseguito: "Hanno tutti visto Euphoria, quindi non è il nostro primo rodeo o altro".

L'attrice ha continuato a raccontare a Entertainment Tonight: "È stato divertente perché, ovviamente, ho visto il film molte volte e so cosa succederà, e loro erano seduti dietro di me, e ho potuto guardarli mentre guardavano e man mano erano tipo: 'Oh Dio'". "Nel frattempo, io personalmente non riuscirei mai più a guardare i miei genitori negli occhi", ha scherzato l'attrice.

Ma non saranno solo i suoi genitori a vedere Challengers, anche sua nonna ha intenzione di guardarlo, come Zendaya ha dichiarato a Sunrise: "Mia nonna ama il tennis, quindi era così entusiasta del fatto che stessi facendo questo film. Sta organizzando una cosa con tutti i suoi amici per andare a vederlo". Per quanto riguarda le scene più piccanti, la favorita di Spider-Man ha proseguito: "Ha visto Euphoria, quindi andrà bene".