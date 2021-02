Jared Leto è di nuovo Joker nelle nuove foto di Zack Snyder's Justice League

Zack Snyder's Justice League riporterà sugli schermi il malvagio Joker nella versione interpretata da Jared Leto e le nuove foto svelano il look ideato per il personaggio nelle scene girate per il progetto in arrivo su HBO Max a marzo.

L'attore non era stato coinvolto nelle riprese del film nel 2017, tuttavia la nemesi di Batman è stata inserita nella storia dopo il via libera alla conclusione del progetto da parte della piattaforma di streaming.

Zack Snyder's Justice League: Jared Leto nel ruolo del Joker

Zack Snyder, intervistato da Vanity Fair, ha spiegato perché ha voluto aggiungere delle scene in cui appare il villain nella sua versione di Justice League: "Il Joker è realmente l'unica cosa a cui ho pensato in un secondo momento. Ma direi che è sempre stata la mia intenzione introdurlo in quel mondo".

Il regista voleva mostrare lo scontro tra Batman e uno dei suoi nemici più famosi in uno dei film che avrebbe realizzato dopo Justice League, tuttavia i suoi progetti sono stati cancellati dopo aver interrotto i rapporti con lo studio.

Il 18 marzo i fan potranno però rivedere Jared Leto nel ruolo che gli aveva affidato David Ayer in Suicide Squad.

Zack Snyder's Justice League: Jared Leto nel ruolo del Joker

Il look del personaggio è stato modificato, apparentemente eliminando la tinta verde ai capelli e rimuovendo i tatuaggi dal volto del villain. Joker sembra indossare degli indumenti legati alla sua permanenza in un istituto psichiatrico o in un ospedale.

Zack Snyder ha inoltre condiviso degli spoiler sulle scene in cui apparirà Jared Leto: Joker verrà mostrato mentre indossa anche un giubbino antiproiettile con gli stemmi delle forze dell'ordine: "Ha molti badge, sono i suoi trofei".

Joker apparirà in una sequenza ambientata in una Terra distrutta dopo l'invasione di Darkseid, che ha stermimato la popolazione. Le immagini faranno parte di una visione di Bruce Wayne (Ben Affleck) che rivela cosa accadrà se i supereroi non riusciranno a fermare la terribile minaccia. Il Joker sarà quasi una versione dello Spirito del Natale Futuro di Canto di Natale di Dickens che motiverà gli eroi condividendo l'orrore. Snyder ha spiegato: "L'aspetto fantastico della scena è che si tratta del Joker che parla direttamente a Batman di Batman. Il Joker analizzerà Batman, spiegando chi e cosa è diventato. Quello è un elemento che pensavo meritassero i fan del DC Universe. Il Joker di Jared Leto e il Batman di Ben Affleck non sono mai apparsi insieme e mi sembrava brutto completare questa incarnazione di Batman e di Joker senza vederli insieme".

Il regista ha inoltre sottolineato: "La scena spiega perché Bruce aveva la carta del Joker sulla pistola che vedete in Batman v Superman: Dawn of Justice. Avrei sempre voluto esplorare la morte di Robin e in un film successivo che, ovviamente probabilmente non ci sarà, avrei voluto mostrare dei flashback che mostrassero come è morto Robin, come il Joker l'ha ucciso ed è entrato dentro Villa Wayne, e tutto quello che era accaduto tra lui e Bruce. Avrei mostrato come sono diventati così, come lo abbia ferito in un modo che non ha paragoni. Oltre ad aver perso i genitori è stata probabilmente la ferita personale più significativa della sua vita".

Zack ha infine dichiarato che non si spiegherà i cambiamenti dell'aspetto del villain dopo Suicide Squad: "Direi che è passato del tempo. Chi lo sa cosa è accaduto? Non so se sta indossando del trucco, non so cosa stia accadendo, è difficile da dire con certezza".