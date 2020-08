Justice League: Zack Snyder festeggia il compleanno di Ben Affleck con una foto della Snyder Cut

Justice League: Zack Snyder sul set del film

Zack Snyder ha postato sui social una foto di Batman nella Snyder Cut di Justice League per festeggiare il compleanno di Ben Affleck. La foto pubblicata su Vero e con la didascalia "Buon compleanno Ben", è stato pubblicato su Vero, la piattaforma di cui il regista si serve per interagire direttamente con i fan, e mostra l'Uomo Pipistrello davanti alla Batmobile.

Un gesto affettuoso che genera anche hype per il DC Fandome, l'evento online interamente dedicato alle produzioni audiovisive basate sui fumetti della DC Comics. Snyder e la sua versione del film incentrato sulla Justice League avranno un panel apposito, che si potrà seguire in diretta il 22 agosto alle 23.45 (ora italiana). Si ipotizza che in tale contesto avremo notizie su quando si potrà vedere il nuovo montaggio del film, che sarà disponibile su HBO Max negli Stati Uniti nei primi mesi del 2021, ma per ora senza una data precisa.

Da Justice League a Via col Vento: 10 film con troppi registi (e qualche guaio)

Tornare a vincere: una scena del film con Ben Affleck

La foto pubblicata da Zack Snyder era un omaggio a Ben Affleck per i 48 anni dell'attore, che con Justice League si è congedato dal ruolo di Batman dopo averlo interpretato tre volte (incluso un cameo in Suicide Squad).

Affleck è recentemente stato protagonista di Tornare a vincere, film drammatico che si ispira in parte al suo vero vissuto (l'attore ha un passato da alcolista), e si appresta ora a dirigere per la Paramount The Big Goodbye, adattamento dell'omonimo libro che racconta la lavorazione del film Chinatown. È invece attualmente in standby il progetto medievale The Last Duel, di cui Affleck è interprete e co-sceneggiatore insieme all'amico Matt Damon, per la regia di Ridley Scott. Le riprese erano in corso in Francia e Inghilterra, e a causa dei ritardi dovuti alla situazione globale il film è stato posticipato di quasi un anno, da dicembre 2020 a ottobre 2021.