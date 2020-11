Justice League, Zack Snyder: "Il design originale di Steppenwolf scartato perché troppo spaventoso"

Zack Snyder ha rivelato un retroscena del look del villain di Justice League Steppenwolf, risultato troppo spaventoso agli occhi di Warner Bros. nel concept visivo da lui ideato in origine.

Zack Snyder ha svelato che il design originale di Steppenwolf in Justice Legue è stato scartato perché risultava troppo spaventoso. Il regista americano ha rivelato un altro retroscena del film risultato un flop di pubblico e critica dopo la sua uscita.

Justice League: Zack Snyder sul set del film

A parte i dettagli narrativi incoerenti tra Justice League di Snyder e ciò che è approdato sul grande schermo nel 2017, una delle spie più ovvie degli enormi cambiamenti apportati al film è la sua estetica. Zack Snyder si è fatto un nome per via delle sequenze visivamente sbalorditive, approccio molto diverso da quello di Joss Whedon, che ha preso il suo posto alla regia di Justice League dopo la sua uscita di scena. Debacle del labbro superiore di Superman modificato in CGI a parte e il filtro arancione usato nella battaglia finale, l'aspetto del villain Steppenwolf è stato un altro bersaglio delle critiche del pubblico.

Zack Snyder's Justice League, Ben Affleck pubblica una nuova foto di Batman

Adesso Zack Snyder spiega la vera ragione di questo dettaglio, il concept visivo iniziale di Steppenwolf da lui pensato sarebbe stato scartato da Warner Bros. perché risultava troppo spaventoso:

"Ci sono state discussioni e ripensamenti sul nuovo design e sulla creazione di questo design. Pensavano che fosse un po' troppo spaventoso, un po' troppo alieno e un po' troppo intenso. Personalmente lo ritenevo fantastico e pensavo che rappresentasse alla perfezione una vera minaccia non solo per la Justice League, ma anche per l'intero pianeta. Penso che sia fantastico e che la squadra abbia fatto un ottimo lavoro ".

I fan di Snyder avranno modo di apprezzare la sua versione di Steppenwolf in Zack Snyder's Justice League, in arrivo su HBO Max nel 2021.