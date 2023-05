Justice League, Zack Snyder parla dei baffi di Henry Cavill cancellati in CGI: 'Li ho visti solo nei meme'

Zack Snyder torna a parlare dello scandalo dei baffi di Henry Cavill cancellati malamente in CGI da Justice League, ammettendo di averli visti solo nei meme su Internet, dato che non ha mai visto il film di Joss Whedon.

Il regista Zack Snyder è tornato a commentare lo scandalo dei baffi di Henry Cavill cancellati in CGI dalla prima versione di Justice League, ultimata da Joss Whedon dopo la sua uscita. Snyder ha confessato che uno dei motivi che lo ha spinto a rimettere mano al film è stata proprio la volontà di evitare che il Superman di Henry Cavill fosse ricordato per il cattivo lavoro in CGI che "poteva rovinare 10 anni di lavoro".

Zack Snyder ha ammesso a MTV News che era venuto a conoscenza della controversia sui baffi di Henry Cavill che ha tenuto a lungo banco sui social media, ma ha anche confessato di non aver mai visto il film, ma di aver scoperto del cattivo lavoro in CGI solo attraverso i meme su Internet:

"L'ho visto solo nei meme. È stato divertente perché una parte di me è felice che siamo riusciti a non rovinare l'eredità del duro lavoro svolto negli ultimi dieci anni. È triste pensare che quella avrebbe potuto essere l'ultima immagine che le persone avrebbero avuto del Superman di Henry Cavill".

Zack Snyder's Justice League è stato distribuito nel 2021, dopo una lunghissima campagna mediatica sui social media condotta da fan e dalle star del film a sostengo della versione di Zack Snyder, lodata per il contenuto più consistente, per l'incredibile fotografia e la grinta complessiva nel rendere omaggio al mondo DC.

Inoltre Snyder ha rimesso mano al lavoro fatto in un primo tempo per coprire digitalmente i baffi che Henry Cavill si era fatto crescere per via della lavorazione, in parallelo, di Mission: Impossible - Fallout.

Esiste una versione della Snyder Cut di quattro ore che utilizza solo una parte delle riprese girate nel 2017. Il resto sono nuovi filmati che offrono dialoghi alternativi e che il regista aveva girato, ma non aveva mai utilizzato. Anche la colonna sonora del film è stata sostituita con nuove sonorità.

Zack Snyder's Justice League è disponibile in streaming su Max.