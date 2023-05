Justice League: Zack Snyder ha finalmente rivelato come il Joker di Jared Leto ha ucciso Robin

Zack Snyder ha rivelato come il Joker di Jared Leto ha ucciso Robin nel DCEU, ma ha deciso di tenere per se i dettagli nella speranza di narrare un giorno l'evento sul grande schermo.

Il mistero che circonda la morte di Robin per mano del Joker di Jared Leto nel DCEU è stato affrontato da Zack Snyder nel corso del Full Circle Justice League 2023, tenutosi lo scorso weekend. Evento che ha permesso al regista di fare chiarezza una volta per tutte sul drammatico decesso.

Batman v Superman: Dawn of Justice ha confermato la morte Robin è avvenuta fuori dallo schermo, pur essendo un evento fondamentale dell'arco del personaggio di Batman nel DCEU.

Mentre molti presumevano che il Robin morto fosse Jason Todd, Zack Snyder ha rivelato che in realtà si tratta di Dick Grayson.

Zack Snyder parla della morte di Robin nel DCEU

Durante un q&a riportato da LadyJenevia, Zack Snyder ha rivelato nuovi dettagli sulla morte di Robin nel DCEU, spiegando perché il Joker di Jared Leto ha deciso di inseguire il compagno di Batman e ucciderlo:

"Joker ha capito che il vero punto debole del Cavaliere Oscuro era Robin così lo ha fatto saltare in aria. E tutto quello che dirò è che... penso di averne già parlato un po'. Chiaramente, l'ha fatto esplodere, è morto bruciato".

Snyder stava per fornire maggiori dettagli sulla morte di Robin, ma si è fermato spiegando che si tratta di una storia che spera di realizzare giorno sullo schermo:

"Non voglio davvero svelare le circostanze reali, perché sento che è uno spoiler, non voglio rovinare la sorpresa perché in futuro potremmo vederla in scena, anche se forse dovremmo aspettare un po'."

La collaborazione tra Batman e Joker

Nonostante le loro divergenze, Zack Snyder's Justice League ha mostrato che il Batman di Ben Affleck e il Joker di Jared Leto uniscono le forze contro un malvagio Superman. Quando gli è stato chiesto perché il Cavaliere Oscuro abbia deciso di collaborare con il suo famigerato nemico, Snyder ha svelato:

"La nostra teoria è che sia Joker a sapere dove si trova la Kryptonite, quali frammenti di Kryptonite esistono. Ha queste informazioni. E quindi viene trasportato... Ha praticamente fatto un patto con Batman. Non uccidermi, e io te lo faccio vedere. Ti darò uno strumento per combattere Superman. E quindi Batman è bloccato con lui, in quel modo. Se lo uccide o si sbarazza di lui, è fottuto".