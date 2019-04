Justice League: svelata una foto del Superman di Henry Cavill coi baffi pre CGI!

Finalmente una foto del Superman di Henry Cavill coi baffi che non abbiamo visto in Justice League è apparsa in rete.

Dopo anni di distanza dalla fine delle riprese, la prima foto del Superman di Henry Cavill sul set di Justice League con i baffi pre-CGI ha fatto la sua comparsa in rete. I baffi di Henry Cavill durante la lavorazione di Justice League sono stati uno dei temi più caldi del film, l'attore inglese li ha tenuti per tutto la fase dei reshoots per esigenze di contratto, visto che nello stesso periodo stava girando Mission: Impossible - Fallout. Dal momento che Superman non ha baffi, la peluria sulle labbra di Henry Cavill è stata poi cancellata digitalmente in post-produzione creando un effetto posticcio che ha scatenato le lamentele degli spettatori di Justice League .

Eravamo convinti che non avremmo mai visto Superman in versione baffuta, visto che Warner Bros. ha evitato accuratamente qualsiasi fuoriuscita, ma adesso a sorpresa una foto dell'attore pre-cancellazione in CGI ha fatto la sua comparsa in rete. La foto, scovata da Reel Anarchy, è stata usata sulla home del sito web di Chris Jenkins Bisby Studios, studio di missaggio sonoro in cui è stato ultimato l'audio di Justice League. Sulla home page del sito web troneggia un'immagine del Superman baffuto di Henry Cavill, sul suo viso compaiono dei punti che permetteranno la rimozione dei baffi in post-produzione.

Justice League: Henry Cavill con i baffi prima della rimozione in CGI

Zack Snyder: "Justice League? Vi svelo i piani originari del film!"

L'immagine di Henry Cavill mostra la sfida dello studio che si è occupato della post-produzione, visto che non sono i baffi di Cavill sono stati rimossi costringendo il team di esperti VFX a ricreare il labbro superiore dell'attore, ma anche la parte inferiore del suo volto è stata ricostruita senza barba. Inoltre i reshoots sono stati realizzati con grande rapidità per permettere che il film fosse pronto in tempo per la release fissata da Warner Bros. Il risultato, però, ha lasciato insoddisfatti i fan che hanno notato le imperfezioni sul volto di Superman cimentandosi in critiche e sfottò. Lo stesso Zack Snyder non ha risparmiato ironie sulla rimozione dei baffi di Superman.

Naturalmente i problemi che hanno spinto critica e pubblico a bocciare Justice League vanno al di là dei baffi di Superman, per approfondire potete leggere la nostra recensione di Justice League.

Da Justice League a Via col Vento: 10 film con troppi registi (e qualche guaio)

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!