Justice League: il Superman di Henry Cavill ricompare in una scena tagliata

Il Superman di Henry Cavill ha fatto la sua ricomparsa in una nuova immagine tratta da una scena di Justice League poi tagliata.

La nuova immagine di Justice League mostra Henry Cavill sul set della Batcaverna intento a girare la scena in cui Superman fa ritorno in tempo per aiutare i colleghi della Justice League a sconfiggere Steppenwolf. La scena fa parte dei numerosi momenti esclusi dalla versione definitiva e vede Superman intento a discutere con il maggiordomo Alfred (Jeremy Irons).

Sebbene Superman si sia sacrificato per sconfiggere Doomsday in Batman v Superman: Dawn of Justice, l'eroe fa ritorno in Justice League per aiutare i colleghi a sconfiggere Steppenwolf. La storia di Superman non ha ancora avuto una degna conclusione nel DC Universe e anche se al momento non si prevede il ritorno del personaggio Henry Cavill ha ancora un accordo con Warner Bros. per un film.

Al momento, però, Henry Cavill è impegnato nella lavorazione dell'attesa serie Netflix The Witcher, show ispirato alla popolare saga fantasy che vedrà l'attore inglese nei panni di del cacciatore di mostri Geralt of Rivia. In più Cavill ha appena iniziato le riprese di Enola Holmes, film che lo vederà a fianco della giovane collega Millie Bobby Brown nel ruolo di Sherlock Holmes.