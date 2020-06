Justice League: il debutto dello Snyder Cut su HBO Max è più vicino del previsto

Il tanto atteso Snyder Cut di Justice League sarà presentato in anteprima su HBO Max all'inizio del 2021, per la gioia di molti fan trepidanti.

Buone notizie arrivano sul rilascio dello Snyder Cut di Justice League, un evento molto atteso dai fan del DC Universe, che probabilmente verrà rilasciato all'inizio del 2021 in anteprima su HBO Max, risultato ottenuto dopo lunghe campagne di protesta organizzate in questi anni dai fan di Zack Snyder.

In una recente intervista su Variety, Sandra Dewey, presidente della Warner Media Entertainment per la produzione e le operazioni commerciali, ha aggiornato il pubblico sullo stato attuale della piattaforma streaming HBO Max. La Dewey ha dichiarato che Justice League arriverà nella prima metà del 2021, ma non sono stati forniti dettagli specifici su una data sicura di rilascio.

Nonostante questo, la notizia rallegra già il grande popolo di fan che è in grande fermento per l'uscita dello Snyder Cut grazie a cui potranno finalmente conoscere la trama e i personaggi che sono stati rimossi dalla versione di Joss Whedon arrivata poi al cinema. Zack Snyder ha comunque anticipato molti dettagli al suo fandom, che già immagina cosa potrà vedere nella versione che arriverà su HBO Max.

Non si sa ancora se si tratterà di un film di quattro ore o di una serie TV in sei parti, ma Zack Snyder ha anticipato l'arrivo del villain Darkseid, che sarebbe dovuto essere il grande cattivo in Justice League.

Altri aggiornamenti riguardanti lo Snyder Cut dovrebbero arrivare al DC FanDome, una convention virtuale che si terrà il 22 agosto, dove lo stesso Zack Snyder ha confermato di essere presente per raccontare il suo progetto finalmente in produzione.

