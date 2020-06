DC FanDome: la full-immersion virtuale nel mondo di The Batman , Justice League e molto altro

DC FanDome, l'esperienza virtuale e gratuita per tutti gli appassionati di fumetti, film, videogiochi e serie tv: il 22 agosto non prendete impegni, la DC vi aspetta!

DC FanDome, Warner Bros. organizza un'esperienza virtuale completamente dedicata al Multiverso DC, un'occasione per passare del tempo assieme ai propri supereroi e villain preferiti, un evento che ogni appassionato non vorrà perdere!

Per l'evento è stata già fissata una data: sabato 22 agosto, a partire dalle ore 19.00 (per noi italiani), i fan di tutto il mondo saranno i benvenuti all'interno delle mura virtuali del Multiverso, dove avranno modo di trovare il passato, il presente e il futuro dei loro personaggi e delle loro storie preferite.

Tra retroscena, anticipazioni, annunci e ospiti da ogni angolo del mondo DC (attori, registi, doppiatori, scrittori, disegnatori ecc.) grandi e piccini potranno vivere un'esperienza indimenticabile.

Ore di contenuti verranno messe a disposizione degli utenti, e il territorio virtuale si dividerà in aree differenti per permettere a ognuno di trovare ciò che più corrisponde al proprio gusto e interesse, a partire dalla Hall of Heroes, dove si potrà assistere a programmazioni speciali, retroscena, interviste e molto altro relativi a un'ampia gamma di film, serie TV e videogiochi, il tutto disponibile in varie lingue.

Dal lato televisivo troveremo ad esempio show come Watchmen, Batwoman, Supergirl, Young Justice: Outsiders, DC's Stargirl, Doom Patrol, The Flash, Harley Quinn, Superman & Lois, Teen Titans GO!, Titans, Black Lightning, DC Super Hero Girls, DC's Legends of Tomorrow, Lucifer e Pennyworth; mentre per quanto riguarda il lato cinematografico potete aspettarvi contenuti e ospiti a tema Aquaman, The Batman, SHAZAM!, The Suicide Squad, Black Adam, Wonder Woman 1984 e Justice League (sì, proprio lo Snyder Cut).

Justice League, Zack Snyder tende un arco sul set

"Non esistono fan come quelli della DC. Per oltre 85 anni, il mondo ha sognato assieme alle storie e ai supereroi della DC, e questo grande evento digitale proporrà ad ognuno nuovi modi di personalizzare la loro avventura nell'Universo DC senza fare la fila, senza bisogno di biglietto e soprattuto senza confini. Con il DC FanDome, siamo in grado di dare ai fan di tutto il mondo, il modo emozionante e senza paragoni, di connettersi con i loro personaggi preferiti della DC, oltre agli incredibili e talentuosi artisti che li portano in vita sulle pagine dei fumetti e sugli schermi" ha dichiarato Ann Sarnoff, Presidente e CEO di Warner Bros.

Per maggiori informazioni sull'evento potete visitare il sito ufficiale di DC FanDome.