Justice League: lo Snyder Cut rivelerà nuove informazioni sulla morte di Robin?

Zack Snyder potrebbe fornire nuovi dettagli sulla morte di Robin, suggerita in Batman v Superman: Dawn of Justice, nello Snyder Cut di Justice League, in uscita nel 2021.

Lo Snyder Cut, versione alternativa di Justice League firmata da Zack Snyder, potrebbe svelare nuove informazioni sulla morte di Robin. Il personaggio di Robin, alias Dick Grayson, non è apparso nel DCEU, ma la sua tuta coperta di graffiti mostrata nella Batcaverna in Batman v Superman: Dawn of Justice lascia intendere che a uccidere Robin sia stato il Joker.

Justice League: Ben Affleck dalle prime immagini diffuse al Comic-Con 2016

In un primo tempo, non era chiaro a quale versione di Robin dei fumetti si riferisse la scena in questione. Dal momento che il personaggio viene brutalmente colpito in A Death in the Family, molti hanno pensato a Jason Todd, ma in seguito è stato svelato che si trattava di Dick Grayson. Nei fumetti, Dick Grayson indossa il mantello di Robin diventando poi Nightwing e caricandosi addosso la responsabilità di essere una sorta di successore di Batman.

La morte di Dick Grayson è un territorio inesplorato, perciò un fan ha chiesto a Zack Snyder su Vero se ha intenzione di approfondire i retroscena della morte di Robin nei suoi lavori futuri, in particolare nello Snyder Cut. Snyder ha risposto con un criptico "un indizio in JL", suggerendo che il tema potrebbe essere trattato più ampiamente nello Snyder Cut, quando arriverà in streaming su HBO Max nel 2021.

Justice League: Zack Snyder anticipa un'importante differenza nello Snyder Cut

Grazie all'affetto dei fan, che hanno martellato Warner Bros per anni con un'intensa campagna mediatica sui social, lo Snyder Cut sta ora per diventare realtà. Ancora non sappiamo in quale forma la versione di Justice League di Snycder approderà su HBO Max, se come unico film di quattro orte o a episodi. Ma questo lo scopriremo più avanti.