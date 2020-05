Justice League: il cast del film potrebbe tornare per ultimare la Snyder Cut

Gli attori di Justice League potrebbero tornare nei panni dei supereroi DC per lavorare alle scene aggiuntive e ultimare la Snyder Cut.

Dopo l'annuncio dell'arrivo della Snyder Cut, la versione di Justice League firmata da Zack Snyder, probabilmente il cast originale del film tornerà sul set per girare le scene mancanti del film DC e regalare ai fan la pellicola tanto attesa da ormai tre anni.

Justice League: Ben Affleck dalle prime immagini diffuse al Comic-Con 2016

Warner Bros. ha confermato, infatti, che la Snyder Cut arriverà nel 2021 sul servizio streaming HBO Max e, secondo The Hollywood Reporter, il regista Zack Snyder avrebbe contattato il cast composto da Ben Affleck, Gal Gadot, Henry Cavill, Ezra Miller, Jason Momoa e Ray Fisher per annunciare loro la necessità di tornare sul set per delle scene aggiuntive. Il primo che ha contattato è stato Ray Fisher, che nel film interpreta Cyborg, il quale ha risposto incredulo alla chiamata, come ha confermato il regista: "Era tipo 'Stai scherzando vero?'"

Scegliere come primo da chiamare proprio l'interprete di Cyborg avrebbe molto senso, in quanto dalla versione poi andata al cinema completata da Joss Whedon, gran parte della storia del personaggio è stata tagliata, per cui probabilmente Zack Snyder vuole riprendere quel discorso e approfondire le scene con Ray Fisher.

Non sappiamo ancora se gli altri componenti del cast dovranno tornare o meno sul set, visto che le possibili scene aggiuntive alla versione di Zack Snyder sono ancora un mistero. Nei prossimi mesi potremo saperne di più sui dettagli di questo atteso lancio della Justice League su HBO Max.