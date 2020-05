Justice League: la Snyder Cut uscirà su HBO Max nel 2021

La versione Snyder Cut del film Justice League è in uscita nel 2021 su HBO Max, come confermato oggi dal regista rispondendo alle domande dei fan.

La lunga attesa si concluderà quindi tra qualche mese dopo le tante richieste da parte degli spettatori e delle stesse star del cinecomic tratto dai fumetti della DC che avevano chiesto venisse dato spazio alla visione originale del regista.

Il regista Zack Snyder, durante il watch party su Vero dedicato a L'uomo d'acciaio, ha infatti confermato che la piattaforma di streaming permetterà di vedere per la prima volta il suo approccio alla storia che aveva come protagonisti Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman, Flash e Cyborg.

Il filmmaker aveva ideato Justice League come una storia da suddividere in due parti e dall'atmosfera piuttosto dark, dovendo però lasciare le redini del progetto nelle mani di Joss Whedon a causa di una tragedia personale.

Il cinecomic aveva quindi subito grandi cambiamenti ed erano state effettuate delle riprese aggiuntive che avevano trasformato totalmente l'approccio al materiale e avevano lasciato piuttosto insoddisfatti i fan che ormai da anni continuavano a chiedere di poter vedere il materiale girato da Snyder.

Nella giornata di ieri persino Jason Momoa era intervenuto per chiedere a gran voce la distribuzione della Snyder Cut di Justice League.