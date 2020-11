Justice League, Ray Fisher: "Delle scene di Cyborg di Zack Snyder ne è rimasta solo una"

Ray Fisher, uno dei protagonisti di Justice League, ha rivelato che delle scene relative al suo personaggio Cyborg viste nella versione di Joss Whedon solo una è stata girata da Zack Snyder, mentre le altre sono state rigirate appositamente per il taglio arrivato poi al cinema nel 2017.

Justice League: Cyborg dalle prime immagini diffuse al Comic-Con 2016

Parlando con i conduttori del podcast Geek House Show, Ray Fisher ha raccontato di come il regista Joss Whedon ha alterato l'arco narrativo previsto da Zack Snyder per Cyborg in Justice League , di cui ha conservato solo una breve sequenza:

"Alcune cose erano simili a quelle girate per il film originale, quindi risulta molto difficile distinguere certe inquadrature di altre persone che non nominerò dalle vere scene del vero film. Ma una cosa che posso dire è che, per quello che avete visto nella versione al cinema, solo la scena sul tetto della polizia di Gotham City con il Commissario Gordon, Batman e Flash, è stata girata da Snyder. Tutto il resto, ogni singola scena a parte quella, l'ho dovuto rigirare successivamente. Non saprei dire per quanto riguarda gli altri attori, posso parlare in base alla mia esperienza".

Come apprendiamo dalle parole dell'attore, la maggior parte delle scene che Zack Snyder aveva girato con Cyborg sono state poi tagliate dal regista Joss Whedon, che ha sostituito il collega dopo l'abbandono da parte sua a causa di una tragedia familiare. Tra queste scene era presente una sequenza in cui il personaggio impara a volare, a usare armi e ad hackerare altre reti di computer, inoltre sono state eliminate le scene in cui viene descritta la sua connessione profonda con Mother Boxes.

Justice League, Ray Fisher: "Joss Whedon ha cambiato il colore della pelle di un attore in CGI"

Queste scene di Justice League potrebbero essere inserite nella futura versione di Zack Snyder, che uscirà divisa in quattro parti su HBO Max, piattaforma streaming di proprietà della WarnerMedia Entertainment. Questa versione, come promesso dal regista, sarà totalmente diversa da quella arrivata al cinema nel 2017, in quanto Zack Snyder non ha utilizzato nessuna sequenza girata da Joss Whedon.