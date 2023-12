Justice League, Zack Snyder: 'Potrei concludere la saga DC, ma a una condizione'

La scorsa settimana The Hollywood Reporter aveva pubblicato un lungo approfondimento dedicato alla carriera di Zack Snyder per promuovere l'uscita di Rebel Moon, il suo nuovo film prodotto da Netflix, nel quale il regista aveva avuto modo di discutere del suo periodo con i film DC confermando che il "suo" universo è "definitivamente terminato".

Oggi, invece, Snyder cambia idea. Durante un'intervista con CulturaOcio, magazine spagnolo, ha dichiarato: "Se Netflix avesse i diritti, continuerei a fare film DC. Adoro quel mondo, adoro la Justice League. Se riuscissero ad ottenere i diritti dei personaggi del mio universo condiviso, naturalmente lo farei, assolutamente."

La notizia ha decisamente sorpreso i fan, che quasi avevano perso le speranze dopo le dichiarazioni della settimana scorsa. Ma in risposta arriva Scott Stuber, presidente della divisione cinematografica di Netflix, il quale ha spiegato che le possibilità che ciò accada sono remote in quanto "i diritti di questi personaggi non sono in vendita".

Rebel Moon, il nuovo kolossal diretto da Zack Snyder e prodotto da Netflix, era stato inizialmente concepito come pitch per la saga di Star Wars. E proprio a questo proposito, durante un'intervista con IGN, Snyder ha dichiarato che il film "infrangerà le regole di Star Wars".

"Sotto molti aspetti è meglio per il film che alla fine lo abbia dovuto girare al di fuori dell'universo di Star Wars, perché penso che ci siano molte regole del canone di Star Wars che avrei dovuto infrangere," ha detto Snyder. "Per me sarebbe stata una gabbia. Quindi alla fine farlo in autonomia mi ha permesso di essere molto più strano."

Il regista ha poi parlato del processo di world-building: "Abbiamo dovuto creare una spiegazione per tutto. I miti che stavamo iniziando a creare attorno ai dettagli del mondo. Sono stati i dettagli del mondo che hanno davvero avviato il processo di costruzione di una realtà reale, coesa e miticamente coerente. Era difficile. È stato complicato e difficile."