Justice League, su Netflix in streaming da oggi

Justice League arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di aprile 2020: sullo schermo il cinecomic del 2017 diretto da Zack Snyder e Joss Whedon, ispirato all'omonimo gruppo di supereroi dei fumetti DC Comics creato da Gardner Fox.

Il film è diretto da Joss Whedon, che ha sostituito Zack Snyder a metà corsa a causa di gravi problemi familiari, che aveva già diretto entrambi i film 'corali' della concorrenza, The Avengers e Avengers: Age of Ultron. Animato dalla ritrovata fede nell'umanità e ispirato dalla generosità di Superman (Henry Cavill), Bruce Wayne (Ben Affleck) stringe un patto con la sua nuova alleata Diana Prince (Gal Gadot) per affrontare un nuovo terribile nemico.

Insieme, Batman e Wonder Woman si danno da fare per reclutare un team di metaumani pronti a combattere al loro fianco. Ma nonostante la nascita di un team di supereroi senza precedenti, composto da Wonder Woman, Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e The Flash (Ezra Miller), potrebbe essere già troppo tardi per salvare il Pianeta Terra da una catastrofe di proporzioni inimmaginabili.

Lo scorso inverno, la DC aveva fatto partire una gustosa anticipazione non uffiicale, ovvero che lo studio sarebbe stato nuovamente interessato a produrre un reboot di Justice League che riprenda alcuni degli elementi che erano stati sviluppati per il possibile secondo capitolo della storia, mostrando quindi il team di eroi alle prese con i temibili antagonisti. Tra i personaggi coinvolti ci sarebbero Lex Luthor, Deathstroke, Black Adam interpretato da Dwayne Johnson, Black Manta che è stato affidato a Yahya Abdul-Mateeen II, Reverse-Flash e dei villain tratti dai fumetti di Batman e Wonder Woman. A oggi si tratta di notizie mai confermate, lasciando quindi i fan in attesa di scoprire eventuali sviluppi.

Justice League è solo l'ultima di tante novità in catalogo ad aprile 2020 su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.