Netflix, aprile 2020: le novità in catalogo per film e serie TV

Su Netflix ad aprile 2020, nuovi film e serie TV nel catalogo: la quarta stagione della serie spagnola La Casa di Carta, la seconda stagione di After Life con Ricky Gervais. Nella sezione film segnaliamo i nuovi film dello Studio Ghibli e le saghe de La Mummia e de Lo Squalo.

La Casa di Carta (Stagione 4) - 3 aprile 2020 - la storia del Professore e della sua banda e della rapina alla Banca di Spagna è arrivata al dunque.

Community (Tutte le stagioni) - 1 aprile 2020 - Le avventure, surreali e tragicomiche del gruppo di studio più sgangherato del Greendale Community College.

Il catalogo di aprile della piattaforma multimediale presenta come sempre numerosi film, segnaliamo tra gli altri l'originale Sergio, il cult degli anni ottanta The Breakfast Club, Mission Impossible: Fallout e Manchester by the Sea con il premio Oscar Casey Affleck.

Coffee & Kareem - dal 3 aprile 2020 - Un poliziotto di Detroit e il figlio della fidanzata svelano un complotto criminale.

Il Castello Errante di Howl - 1 aprile 2020 - Dopo aver scoperto un intrigo magico Sophie cade vittima di un incantesimo.

The Breakfast Club - 10 aprile 2020 - Cinque sedicenni passeranno il sabato a scuola per punizione il che consente loro di conoscersi e di parlarsi.

Come insabbiare uno scandalo stupefacente - 1 aprile 2020 - La storia di Sonja Farak, diventata dipendente delle droghe che avrebbe dovuto testare,

(Stagione 2) - 1 aprile 2020 - La storia della squadra del Sunderland dopo la retrocessione nella terza divisione inglese. The Story of God with Morgan Freeman (Stagione 3) - 22 aprile 2020- Nuova stagione con Morgan Freeman in giro per il mondo.

Nailed It! (Stagione 4) - 1 aprile 2020 - - Dei giovani pasticcieri tentano di replicare dolci complessi e originali.

