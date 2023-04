Justice League, in arrivo il reboot per il DCU di James Gunn? [RUMOR]

Che cosa sta pianificando James Gunn per il futuro del DCU? E che ruolo giocherà la Justice League in tutto ciò? Diamo un'occhiata agli ultimi rumor.

La Justice League è un elemento fondamentale dell'universo DC, e non può mancare se si ha intenzione di ricostruire nuovamente la storia di questi personaggi sul grande e piccolo schermo. Ma cosa sta architettando James Gunn? Ha già pronto un reboot per il gruppo di supereroi più celebre? Vediamo cosa ci dicono gli ultimi rumor.

Come riporta il sito The Direct, lo scooper KC Walsh avrebbe reso noti alcuni dei titoli facenti parte del primo capitolo del DCU di James Gunn intitolato Gods and Monsters.

Secondo quanto scritto nel tweet di Walsh, tra i progetti in sviluppo o quantomeno a cui si sta pensando vi sarebbero Animal Man, Lobo, Superman vs. the Authority, la seconda stagione di Peacemaker, Mr. Terrific e Justice League: New Frontier.

Proprio quest'ultimo, quindi, sembrerebbe presupporre già dalla prima fase del piano pluriennale una nuova versione della squadra di supereroi da poco rivista sugli schermi grazie a Zack Snyder's Justice League, e già il titolo dà su che riflettere.

Justice League: The New Frontier è un film animato del 2008 basato sul fumetto del 2003 DC: La nuova frontiera scritto e disegnato da Darwyn Cooke.

"Negli anni '50, la paranoia della Guerra Fredda mette fuori legge i giustizieri. Batman, Superman e Wonder Woman continuano a lottare per la verità e la giustizia. Ma con il mondo che precipita verso un futuro incerto, è necessario l'avvento di una nuova generazione di eroi!" si legge sul sito di Panini, dove è possibile acquistarlo "Un epico viaggio dalla fine della Golden Age agli esordi della leggendaria Justice League America!".

Ovviamente, al momento non sappiamo se questo è davvero ciò che vedremo sullo schermo, se il fumetto fornirà ispirazione in tutto e per tutto al progetto, o se sarà solamente tra gli albi che Gunn ha visionato per costruire il suo DCU.

Vero è che lo scorso febbraio, il regista aveva effettivamente condiviso un'immagine di DC: La nuova frontiera sui social... Cosa ci attende? Vedremo davvero così presto la Justice League di nuovo in azione? E voi che ne pensate?