Peacemaker, la stagione 2 si farà, sì o no? Risponde James Gunn

Con tutti i nuovi progetti in casa DC, c'è chi teme per il futuro di Peacemaker e della sua seconda stagione. James Gunn, tuttavia, ha recentemente messo le cose in chiaro su quel fronte.

Gli annunci della fase 1 del nuovo DCU hanno entusiasmato i fan DC, ma anche fatto sorgere diverse domande sui titoli e i personaggi che faranno parte del futuro di questo nuovo universo.

Un po' di confusione si è creata, ad esempio, riguardo alla seconda stagione di Peacemaker, la serie tv con protagonista John Cena, che alcuni credevano addirittura cancellata.

Ma ancora una volta, James Gunn è ricorso a Twitter per un veloce debunk, come riporta anche CBM, aggiungendo inoltre qualche dettaglio sul calendario produttivo.

"Ma la stagione 2 di Peacemaker è stata cancellata, giusto?" chiede qualcuno, e il produttore risponde "Assolutamente no. Peacemaker è stato posticipato mentre lavoro a Superman: Legacy. Prima ci sarà la serie su Amanda Waller, poi arriverà Peacemaker [2]".

Sembra dunque che Gunn sia nel pieno dello sviluppo di Superman: Legacy e della sua sceneggiatura, e che sia questo il motivo di un rallentamento nella produzione di Peacemaker 2, ma di certo non ne ha causato la cancellazione.

Non resta dunque che attendere e seguire passo passo i progressi del nuovo DCU.