Justice League: perché la tuta nera di Superman è diversa da quella dei fumetti?

La tuta nera indossata da Superman in Justice League di Zack Snyder sarà diversa da quella dei fumetti DC per motivi fisici e simbolici, come ha anticipato lo stesso regista.

Una foto di Black Superman

Zack Snyder ha anticipato l'incontro tra Superman con la tuta nera e Alfred in una clip dello Snyder Cut, che approderà su HBO Max nel 2021, svelando i primi dettagli della sua versione.

Snyder, ospite del JusticeCon, ha confermato che lo Snyder Cut non conterrà nemmeno un fotogramma della versione di Joss Whedon, senza però specificare se la lunga durata dello Snyder Cut ne farà una miniserie.

Veniamo alla clip di Superman con indosso la tuta nera. Da quanto anticipato, questa versione del costume aveva un ruolo fondamentale nei piani di Snyder, ma dopo la sua uscita di scena tutto è cambiato. La tuta nera intravista finora è abbastanza fedele a quella apparsa per la prima volta nei fumetti DC nel 1993 in Reign of the Supermen.

A quanto vediamo il costume è nero, con il simbolo Kryptoniano sul petto di Superman argentato, e include perfino la possibile presenza delle manette metalliche viste nei fumetti. La principale differenza fisica è la presenza del mantello, che nei fumetti è assente. Ma c'è un'altra differenza sostanziale, che riguarda la ragione per cui Kal-El indossa proprio quel costume e la sua funzione simbolica in Justice League .

Nei fumetti la tuta nera di Superman è un costume che serve a rigenerarsi. Dopo la resurrezione successiva all'arco Death of Superman, Clark Kent viene aiutato da Krypton a riprendersi diventando una sorta di pannello solare umano, assorbendo dal sole l'energia necessaria a far guarire il proprio corpo. Anche il Superman di Henry Cavill indossa la tuta nera dopo la resurrezione, ma questa non è legata al processo di rigenerazione. Nel commento de L'uomo d'acciaio, Zack Snyder ha rivelato che nella sua versione la tuta nera appartiene alla famiglia di Kal-El; Jor-El (Russell Crowe) indossa una tuta simile nei flashback su Kypton.

Nel mondo di Zack Snyder il costume rosso e blu ha la funzione opposta al costume nero, ispira cioè fede e ottimismo nei confronti delle persone, ma quando Clark fa ritorno dopo la morte il suo mood è decisamente cambiato e il costume riflette il nuovo stato d'animo.