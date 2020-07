Zack Snyder's Justice League: Superman con la tuta nera incontra Alfred in una clip inedita

Zack Snyder ha presentato una clip in cui appare Superman con la tuta nera durante l'evento Justice Con in corso su YouTube.

Zack Snyder ha presentato una clip inedita della sua versione di Justice League in cui appare Superman con l'inedita tuta nera che era stata ideata prima dei cambiamenti avvenuti dopo il passaggio della regia a Joss Whedon. Il breve video con star Henry Cavill mostra il supereroe apparire in scena e incontrare Alfred Pennyworth, il personaggio affidato a Jeremy Irons.

Il regista Zack Snyder, in precedenza, aveva parlato della sua versione di Justice League dichiarando che sugli schermi della piattaforma di streaming si potrà vivere un'esperienza totalmente nuova e il materiale sarà per circa il 75% della durata totale inedito. Attualmente il filmmaker non ha ancora deciso se si proporranno sei "capitoli" separati o un lungometraggio caratterizzato da una durata probabilmente superiore alle tre ore.

Zack Snyder ha mostrato durante il panel anche il lavoro che sta compiendo sul film, rivelando che si tratta quasi di un "restauro", dovendo curare ogni fotogramma per ottenere l'immagine sperata. Il regista ha poi ideato una t-shirt che sarà disponibile sul sito di HBO Max che riporterà sul retro la scritta "Associate Producer" perché considera ogni persona che ha contribuito a ottenere l'approvazione del progetto come uno dei produttori del film.

Il filmmaker, dopo aver ribadito che non ha mai visto la versione del film distribuito nelle sale, ha ironizzato sui baffi di Henry Cavill e ha aggiunto che le sequenze in comune tra le due versioni saranno solo quelle che ha girato personalmente.

Zack ha parlato di come hanno lavorato sulla tuta nera indossata da Superman e del significato che ha questo elemento del film.

Le star del film tratto dai fumetti della DC potrebbero inoltre essere coinvolte per registrare nuovi dialoghi o, seppur sembri poco probabile, realizzare alcune sequenze inedite.

L'appuntamento per la distribuzione della Snyder Cut è previsto per il 2021 e i fan possono attendere il 22 agosto, giorno in cui sarà possibile accedere online al DC FanDome, probabilmente per vedere il primo trailer e scoprire nuove anticipazioni.

