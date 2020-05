Justice League: ecco tutto quello che vedremo nella Snyder Cut

La nuova versione di Justice League targata Zack Snyder arriverà finalmente sugli schermi di HBO Max nel 2021, ecco le anticipazioni di ciò che vedremo grazie a un lungo battage che ha visto uniti cast e regista del film insieme ai fan per convincere la Warner Bros. a rilasciare la versione così come era stata concepita originariamente prima dell'arrivo in corso d'opera di Joss Whedon.

Justice League: Zack Snyder e Jason Momoa nella prima foto dal set

Sappiamo come le modifiche sono più sostanziali di quanto detto durante la produzione del cinecomic e di come il risultato finale abbia influenzato la decisione di porre fine al DCEU, l'universo cinematico targato DC Comics iniziato proprio da Snyder con L'uomo d'acciaio nel 2013 per seguire nuove strade. Ma cosa sappiamo realmente di questa entità ancora impalpabile che è la Snyder Cut?

Grazie alle dichiarazioni dello stesso Zack Snyder e a una serie di immagini preparatorie e clip mostrate in anteprima nei mesi scorsi, apprendiamo che in origine Justice League non era solo più lunga, ma aveva al suo interno snodi narrativi che sono stati completamente eliminati. Da qui in avanti seguono potenziali SPOILER .

Justice League: un nuovo poster del film

Partiamo dal primo: la presenza di Darkseid. Il nemico per antonomasia della DC sarebbe dovuto comparire come oscuro manovratore di tutta la situazione con Steppenwolf nella parte di chi si occupa del 'lavoro sporco'. Di Darkeseid sarebbero state mostrate anche le origini in una specie di 'spiegone', quando ancora era chiamato Uxas e avrebbe invaso la Terra per la prima volta. Steppenwolf avrebbe fatto poi una fine ancora più brutale di quanto si è visto sullo schermo, infilzato dal tridente di Aquaman e decapitato da Wonder Woman. La sua testa sarebbe poi stata recapitata a Darkseid sul pianeta Apokalips, tramite un boomdotto, ovvero un portale innescato da una delle Scatole Madre, alimentando la sua sete di vendetta che avremo visto in Justice League 2, se fosse stato realizzato.

Una sequenza in dettaglio del film Lanterna Verde (2011)

Altro personaggio scomparso dal minutaggio finale sarebbe stato Lanterna Verde. Snyder aveva scritto le scene di Emerald Knight, ma poi con l'arrivo di Joss Whedon la sua parte era stata depennata dalla sceneggiatura. Questo era avvenuto in corso d'opera, quando già era partita la campagna marketing del film in cui compariva la tagline "Unite the Seven", facendo ipotizzare un settimo membro nella squadra che poi però non si è mai visto. Un cameo inserito post credit avrebbe visto addirittura ben due Lanterna Verde far visita a Bruce Wayne nella sua casa nel lago in una sequenza che, secondo uno dei collaboratori degli effetti speciali, era molto divertente. Dato che questa parte è stata eliminata prima ancora che Snyder se ne andasse dal progetto, è difficile sapere quali siano stati i motivi perché i due si sarebbero rivolti a Bruce. È probabile che abbia qualcosa a che fare con Darkseid, ed è un altro elemento che potrebbe essere incluso nella versione HBO Max.

Justice League: la Snyder Cut uscirà su HBO Max nel 2021

Uno degli snodi più intriganti avrebbe invece a che fare con la visione di Cyborg durante la resurrezione di Clark Kent/Superman, la quale avrebbe figurato un ulteriore indizio sul ruolo sempre più importante di Darkseid in Justice League 2. Mentre, infatti, Cyborg era intento a riportare in vita Clark avrebbe visto un altro momento dell'ormai noto Knightmare, il bizzarro sogno premonitore visto da Bruce Wayne in una delle sequenze più discusse di Batman v Superman: Dawn of Justice. Prendendo in prestito elementi da Injustice: Gods Among Us, questa linea temporale sarebbe stata portata in scena mano a mano in tutti i film sulla Justice League di Snyder ed è qui che Darkseid avrebbe giocato un ruolo ancora più importante, facendo di Justice League 2 il capitolo più oscuro della saga grazie anche alla presenza di una delle armi più potenti del villain, l'Equazione anti-vita che avrebbe permesso di controllare la mente di qualsiasi essere vivente dell'universo. Nei fumetti è letteralmente una vera e propria equazione matematica ed è possibile che Snyder possa essere stato fedele a questa descrizione. In passato, infatti, il regista aveva dichiarato che la visita che Bruce Wayne riceveva dal futuro Flash, in cui gli diceva che Lois Lane era la chiave fondamentale in relazione a quello che sarebbe successo in seguito, era reale. Si sarebbe perciò creato un domani a tinte fosche che avrebbe fatto da preludio all'uccisione di Batman da parte di Superman dopo che Lois sarebbe stata ammazzata da Darseid nel momento in cui si lanciava nel boomdotto creato dentro la Batcaverna. Questo evento avrebbe infatti innescato la trasformazione di Superman in un essere spietato così come lo ha visto Bruce ha visto nel suo sogno premonitore: la morte di Lois avrebbe fatto sì che Clark si sia piegato all'equazione anti-vita di Darkseid portandolo a conquistare con lui il mondo.

Justice League: una foto di Ezra Miller

Altra differenza riguarda il rapporto tra Cyborg e suo padre, Silas. Nel film visto in sala lo vediamo mentre fa rivivere suo figlio attraverso una Scatola Madre, trasformandolo nell'eroe che poi conosciamo e, alla fine, li possiamo seguire mentre sono impegnati a migliorare i loro rapporti. Snyder aveva invece deciso di far morire Silas, devastato in una esplosione innescata verosimilmente dalla Scatola Madre, così come aveva dichiarato su Vero, postando anche una piccola anticipazione della sequenza. Quanto di tutto ciò sarà visto su HBO Max? Difficile dirlo, non resta che aspettare ancora qualche mese, d'altronde non è ancora chiaro se vedremo Justice League come un unico grande film o come una miniserie a sei puntate. Di sicuro ci sarà tutto il tempo per speculare su tutte le possibili differenze.