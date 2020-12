Justice League: per DC lo Snyder Cut è "una strada che non porta da nessuna parte"

Il futuro, per DC Film, si presenta roseo; un po' meno roseo per Zack Snyder visto che il suo Snyder Cut di Justice League non avrà nessun seguito, almeno secondo quanto anticipato dallo studio.

Zack Snyder's Justice League non è l'inizio di una nuova era nei piani di DC. Anticipando il futuro di DC Films, il Presidente Walter Hamada ha definito lo Snyder Cut "una strada che non porta da nessuna parte".

Dopo le insistenze dei fan e una campagna senza precedenti sui social, Warner Bros. ha ceduto assegnando a Zack Snyder 70 milioni di dollari per completare la sua versione di Justice League in vista di un'uscita su HBo Max. Conclusi i reshoots a fine autunno, il regista è ora impegnato nel rimontaggio del film che approderà in streaming a marzo in una versione di quattro ore.

Questo non significa, però, che il film rappresenti un rilancio del DCEU secondo la visione di Zack Snyder. In un profilo pubblicato sul New York Times, il boss di DC Films Walter Hamada ha specificato che Zack Snyder "non è parte della nuova impronta dei film DC" e che la sua Zack Snyder's Justice League "a livello narrativo è un cul-de-sac, una strada che non porta da nessuna parte."

Zack Snyder: "Il DCEU non avrebbe mai funzionato imitando il modello Marvel"

In altre parole, la possibilità di avere sequel o spinoff generati dal film di Snyder sarebbero pari a zero, almeno per il momento. Questa non è certo una sorpresa visti i progetti futuri anticipati dal capo di DC Film per la sua compagnia ed è questo il motivo per cui Zack Snyder stesso ha espresso il desiderio di proseguire la sua storia in forma di fumetto.

Il fatto di poter vedere Zack Snyder's Justice League a marzo su HBO Max è già una grande vittoria per i fan di Snyder. Per quanto riguarda il futuro, al momento non vi è alcuna certezza che ve ne sia uno. Non resta che aspettare e vedere.