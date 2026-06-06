The Counselor - Il procuratore stasera su Rai 4: trama e cast del thriller di Ridley Scott

Un avvocato di successo convinto di poter guadagnare facilmente milioni di dollari senza pagarne le conseguenze. È questa la premessa di The Counselor - Il procuratore, il thriller neo-noir diretto da Ridley Scott in onda questa sera sabato 6 giugno alle 21:20 su Rai 4 e in live streaming su RaiPlay.

Tratto da una sceneggiatura originale dello scrittore Cormac McCarthy, autore del romanzo Non è un paese per vecchi, il film porta sullo schermo una storia intensa e spietata in cui ambizione, denaro e criminalità si intrecciano in una spirale sempre più pericolosa. Nel cast spiccano Michael Fassbender, Javier Bardem, Penélope Cruz, Cameron Diaz e Brad Pitt.

La trama di The Counselor - Il procuratore: un inganno da 20 milioni di dollari

Il protagonista è un affermato avvocato che, poco dopo aver chiesto alla fidanzata Laura di sposarlo, decide di entrare nel traffico di droga per risolvere alcuni problemi economici e ottenere facili guadagni. Convinto di poter controllare la situazione e uscirne indenne, accetta la proposta di Reiner, un suo cliente legato alla malavita messicana.

The Counselor - Il procuratore: Cameron Diaz e Penelope Cruz in un'immagine tratta dal film

L'incarico sembra semplice: recuperare un carico di cocaina dal valore di 20 milioni di dollari destinato agli Stati Uniti. Per portare a termine l'operazione si affida anche a Westray, un intermediario esperto ma tutt'altro che affidabile. Ben presto, però, il piano prende una piega drammatica e l'avvocato si ritrova intrappolato in un mondo violento dal quale sarà quasi impossibile fuggire.

Curiosità sul film: da Angelina Jolie a Bradley Cooper, i nomi che sfiorarono il cast

Prima della scelta definitiva del cast, diversi attori e attrici molto celebri furono presi in considerazione per alcuni ruoli chiave. Per interpretare Reiner vennero valutati Bradley Cooper e Jeremy Renner, ma alla fine la parte andò a Javier Bardem.

Anche il personaggio di Malkina avrebbe dovuto avere il volto di Angelina Jolie, costretta però a rinunciare al progetto. Il ruolo passò così a Cameron Diaz, protagonista di una delle interpretazioni più discusse della sua carriera. Per il personaggio di Laura fu invece considerata Natalie Portman, prima che la produzione optasse per Penélope Cruz.

Una curiosità riguarda proprio Cruz e Bardem: i due attori, sposati nella vita reale, non condividono alcuna scena nel film. Nel cast figurano inoltre Brad Pitt nel ruolo di Westray, Rosie Perez, Édgar Ramírez, Bruno Ganz, John Leguizamo e Natalie Dormer.

Con la regia di Ridley Scott e la scrittura di Cormac McCarthy, The Counselor - Il procuratore si conferma un'opera cupa e affascinante, capace di raccontare come una scelta apparentemente semplice possa trasformarsi in una corsa senza ritorno verso la rovina.