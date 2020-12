Zack Snyder: "Il DCEU non avrebbe mai funzionato imitando il modello Marvel"

Zack Snyder ha dimostrato ancora una volta di non avere peli sulla lingua analizzando gli errori commessi da Warner Bros nel tentativo di imitare il modello Marvel specificando che, in quel modo, il franchise DCEU non avrebbe mai funzionato.

Batman v Superman: Zack Snyder e Henry Cavill durante le riprese

Nel corso di una recente apparizione sul canale YouTube TheFilmJunkee, Zack Snyder ha condiviso la sua riflessione sulla strategia di Warner Bros. volta a costruire un franchise di successo sul modello dei Marvel Studios. Per Snyder, la cosa migliore da fare sarebbe concentrarsi sulla creazione del multiverso, vista la varietà dei personaggi DC, evitando di imitare il format applicato dai Marvel Studios che, a suo parere, non può funzionare sul DCEU poiché sacrificherebbe altri segmenti dell'universo la cui fama tra i fan è ben consolidata. ecco le parole del regista:

"Francamente, apprezzo molto il fatto che abbiano deciso di sposare la loro personalità... Credo che sia sempre esistito questo tipo di critica su quella posizione intermedia che non è né carne né pesce? Perché cercare di imitare Marvel? Non è meglio cercare un percorso indipendente? Adesso credo che lo studio abbia intrapreso una traiettoria specifica e mi auguro che i registi vengano prima.. Questo è ciò che il multiverso permette, prima i registi e poi i personaggi che danno vita a un franchise attraverso ciò che li lega."

Il regista prosegue: "Quando ho realizzato L'uomo d'acciaio, Batman v Superman e Justice League, esistevano dei film d'animazione DC che non avevano niente a che vedere con ciò che stavamo facendo e non c'era alcun modo di collegarli al nostro lavoro senza alienarsi un fandom enorme dicendo 'Il tuo Flash non conta' o 'La tua serie animata non significa niente'. Credo che Marvel abbia costruito il suo universo in un lungo arco di tempo così, al momento dell'uscita degli ultimi film, tutto il lavoro fatto prima è emerso attraverso una serie collegamenti e il pubblico si è reso conto che tutto si muoveva nella stessa direzione. ma questo non può accadere con la DC perché le serie tv e le serie animate erano talmente popolari. Così come i film di Christopher Nolan, che però avevano un tono completamente diverso. Non c'è modo di unire tutti questi universi dicendo 'Ok, adesso vi diremo che queste cose non esistono'. Per un po' WB ci ha provato, ma sono felice che abbiamo capito che serve un approccio di tipo diverso".

Nei primi mesi del 2021 approderà su HBO Max Zack Snyder's Justice League, l'attesa versione originale del cinecomic di Justice League in una speciale versione di quattro ore.