DC Films distribuirà sei film l'anno, The Batman sarà uno standalone

Ecco il piano per il futuro della DC illustrato dal Presidente di DC Films, Walter Hamada: si parla di sei film in uscita ogni anno, quattro rivolti alle sale e due cinecomic più rischiosi e low budget in uscita su HBO Max.

DC Films annuncia i progetti per il futuro, un futuro che vedrà la distribuzione di sei titoli l'anno, tra sale e streaming. A inaugurare la distribuzione ibrida cinema/streaming ci ha pensato l'arrivo su HBO Max di Wonder Woman 1984 che, oltre alle sale americane, sarà disponibile per 31 giorni sulla piattaforma streaming di WarnerMedia.

Wonder Woman 1984: Gal Gadot davanti al Campidoglio

Un profilo del Presidente di DC Films, Walter Hamada, pubblicato dal New York Times conferma il piano dello studio di dividere le uscite tra la sala cinematografica ed HBO Max.

Secondo Hamada, i titoli DC più costosi andranno al cinema come è sempre stato (Wonder Woman 3, il sequel di Aquaman, Black Adam, Flash e così via). Lo scopo è distribuire quattro titoli di questo peso l'anno a cominciare dal 2022. I cinecomic a basso budget e i progetti più rischiosi, come lo Zack Snyder's Justice League, andranno direttamente su HBO Max.

Pur senza conferma ufficiale, il New York Times suggerisce che fikm come Batgirl e Static Shock sono possibili esempi di titoli DC che potrebbero approdare direttamente su HBO Max. Lo scopo finale è arrivare a distribuire quattro titoli al cinema e due cinecomic DC su HBO Max l'anno.

The Batman: Selina Kyle

HBO Max sarà anche la dimora delle serie spinoff generate dai cinecomic cinematografici. Come ha spiegato Walter Hamada, "Per ogni nostro film pensiamo, 'Quale è il potenziale spinoff per HBO Max?'"

Warner Bros. ed HBO Max hanno già in cantiere una serie in streaming spinoff di The Batman e una dedicata a Suicide Squad: Missione Suicida, che sarà sviluppata da James Gunn e sarà incentrata su Peacemaker, personaggio interpretato da John Cena.

Flash: il merchandise con il Batman di Michael Keaton è già disponibile

DC Films si dividerà, inoltre, tra i film che appartengono alla timeline del DC Extended Universe (Wonder Woman, Aquaman, Flash, etc.) e i progetti standalone come Joker e The Batman. Il personaggio di Batman avrà, dunque, diverse incarnazioni. Come specifica Hamada:

"Alcuni personaggi proseguiranno le loro avventure sulla Terra 1, mentre nuove incarnazioni - il Batman di Robert Pattinson - popoleranno la Terra 2. The Flash, in uscita al cinema nel 2022, collegherà i due universi e vedrà la presenza di due Batman visto che prevede il ritorno del Batman di Ben Affleck e di quello di Michael Keaton. Non credo che nessun altro abbia mai tentato questo, ma il pubblico è abbastanza sofisticato da capirlo. Se facciamo buoni film, ci seguiranno".