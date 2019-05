John Wick 3: Parabellum primo al box office italiano

John Wick 3: Parabellum schizza in vetta al box office italiano, superando l'ex numero uno Detective Pikachu.

Il ciclone John Wick 3: Parabellum non perdona, il film con Keanu Reeves è primo anche al box office italiano. La nuova avventura che vede John Wick intento a sfuggire agli altri assassini dopo che sulla sua testa è stata posta un'ingente taglia debutta incassando 1,53 milioni di euro da 458 sale, con una media per sala di 3.340 euro (qui trovate la nostra recensione di John Wick 3: Parabellum).

John Wick 3 sottrae la prima posizione al fantasy Warner Bros. e Legendary Detective Pikachu, che aggiunge un altro milione e 391mila euro arrivando a 4,3 milioni totali. Diretto da Rob Letterman, Detective Pikachu vede nel cast le star Ryan Reynolds, Justice Smith, Kathryn Newton, Ken Watanabe, Suki Waterhouse, Rita Ora e Bill Nighy. Qui potete leggere la recensione di Detective Pikachu.

Ottimo il debutto del nuovo film di Pedro Almodóvar, Dolor Y Gloria, in concorso al Festival di Cannes. Il film che racconta una serie di ricongiungimenti di Salvador Mallo (Antonio Banderas), un regista cinematografico sul viale del tramonto, apre superando 1,1 milioni di incasso da 434 sale, con una media per sala di 2.541 euro (qui la recensione di Dolor Y Gloria).

Altro debutto in quarta posizione per la commedia MGM Attenti a quelle due, con le star Anne Hathaway e Rebel Wilson, che incassa 866.000 euro da 301 sale con una media per sala di 2.877 euro. Il film è incentrato su due abili truffatrici pronte a spillare quanti più soldi possibili ad un ricco genio del settore tecnologico, bersaglio della loro truffa.

Avengers: Endgame è ora quinto, con un incasso di 647.000 euro, che lo porta a un totale di 29,2 milioni (qui la nostra recensione di Avengers: Endgame).

