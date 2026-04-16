Dog Stars: primo sguardo a Jacob Elordi e Josh Brolin nel post-apocalisse di Ridley Scott

Le immagini di Dog Stars - Guidati dalle stelle offrono un primo sguardo al nuovo film di Ridley Scott ambientato dopo una catastrofe e interpretato dalle star Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley, Guy Pearce e Benedict Wong.

La pellicola, anticipata dalle immagini diffuse da Esquire Magazine, è tratta dal romanzo di Peter Heller adattato per lo schermo dallo sceneggiatore Mark L. Smith. Pane per i denti di Ridley Scott, che ha rivisitato più e più volte il genere fantascientifico, spesso con risultato eccellenti.

Jacob Elordi appoggiato al suo velivolo

Trama completa di Dog Stars - Guidati dalle stelle

All'indomani di una pandemia letale, che ha spazzato via gran parte dell'umanità, alcuni superstiti lottano per sopravvivere in un mondo svuotato dall'umanità. Il pilota Hig (Jacob Elordi) possiede un Cessna monomotore che chiama "La Bestia", un fedele cane meticcio di razza Blue Heeler di nome Jasper... e poco altro. Il cane e l'aereo sono per Hig le consolazioni che lo aiutano ad andare avanti quando tutto sembra perduto.

Parlando di ciò che lo attratto nel progetto, Ridley Scott ha spiegato: "Penso che ci siano stati fin troppi film apocalittici. E penso di aver iniziato con un film piuttosto duro come Blade Runner anni fa. La cupezza di Blade Runner non aveva fine. In questo film, ciò che mi ha fatto piacere trovare è stato il forte senso di speranza. L'idea che se fai la cosa giusta, andrà tutto bene".

Le foto di Dog Stars - Guidati dalle stelle

Da quanto anticipato, per gran parte della storia l'unico compagno umano di Hig è Bangley (Josh Brolin), un esperto di armi che non ama molto le chiacchiere né parlare del suo passato. Nel romanzo di Heller, Hig descrive il suo taciturno vicino come "chiaramente un allevatore, una specie di soldato di passaggio".

Jacob Elordi insieme al cane Jasper

Jacob Elordi e Josh Brolin

Jacob Elordi e Margaret Qualley seduti intorno al fuoco

Quello che è chiaro a Hig è che Bangley se la cava bene con le armi da guerra e ha accumulato un arsenale che protegge il loro piccolo aeroporto vicino alle Montagne Rocciose dai malintenzionati che occasionalmente si aggirano per la proprietà. Brolin, che aveva già lavorato con Scott in American Gangster del 2007, interpreta l'implacabile guardiano come qualcuno che tollera Hig, e forse gli vuole anche bene, ma comunque lo tiene a distanza.

"Lo vedo come qualcuno che protegge ferocemente le cose che ama, che ama profondamente. Le poche cose che è in grado di amare", ha dichiarato Josh Brolin.

Nell'equazione fa poi la sua comparsa Margaret Qualley, una dottoressa che non ha più nessuno da curare. "Sono nata nel Montana e mio padre era un allevatore, quindi c'era qualcosa in tutto ciò che mi sembrava familiare e naturale" ha spiegato l'attrice a Esquire. "Sono stata attratta dalla purezza del film. E in particolare dal mio personaggio, sono stata molto colpita dalla sua speranza e dalla sua capacità di vedere le persone per quello che sono".