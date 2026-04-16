Highlander: azione alla John Wick e un Russell Crowe stoico nel remake con Henry Cavill

Le riprese di Highlander sono in corso, ma il remake del classico fantasy action anni '80 con Christopher Lambert è già uno dei titoli più attesi del 2027. E a ragione, visto quanto anticipato al CinemaCon 2026.

Diretto dal regista della saga di John Wick Chad Stahelski, il film in lavorazione si concentrerà su una moderna versione di Connor MacLeod, guerriero immortale che affronta orde di nemici con la sua spada in duelli mozzafiato. Prodotto da Amazon MGM, il video che fornisce un breve assaggio di quanto ci aspetta prossimamente al cinema è stato introdotto da Cavill in un messaggio pre-registrato sul set.

La descrizione della preview di Highlander

Il first look mostrato al CinemaCon si apre con Henry Cavill che cammina in un locale affollato prima di affrontare un nemico, svelando un'ambientazione realistica e suggestiva. Da lì, il filmato inizia a svelare le origini di Conor MacLeod, mentre la voice over di Cavill spiega che è immortale e che è in vita fin dal XVI secolo.

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Per quanto breve, il video offre un primo sguardo a Russell Crowe nei panni di Juan Sánchez-Villalobos Ramírez, mentore di Conor interpretato in origine da Sean Connery, anticipando lo stretto rapporto che plasmerà il percorso di MacLeod. Compare brevemente anche Dave Bautista nei panni di Kurgan, il brutale antagonista interpretato per la prima volta da Clancy Brown.

Fanno parte del cast anche Karen Gillan, Djimon Hounsou, Dave Bautista, Marisa Abela, Jeremy Irons, Max Zhang e Siobhán Cullen. Michael Finch è l'autore della sceneggiatura che deriva dalla prima bozza di Ryan J. Condal e Kerry Williamson.

Il video ha offerto anche un primo sguardo agli imponenti set costruiti per il film, che ospitano scene d'azione maestose e spettacolari coreografie di combattimento che fondono scherma e arti marziali. Produttori e sceneggiatori hanno sottolineato la dedizione di Henry Cavill al ruolo, evidenziando il suo intenso allenamento con spade e armi da fuoco di cui sono stati mostrati alcuni frammenti nel filmato.