John Wick: la migliore scena di ogni capitolo della saga di Keanu Reeves

Nel corso dell'ultimo decennio i film di John Wick hanno regalato ai fan dei film d'azione alcune sequenze di combattimento davvero epiche e svariati momenti incredibilmente esilaranti che hanno permesso al franchise di diventare uno dei titoli più scottanti di tutta Hollywood. Ma quali sono le migliori scene di ciascuno dei primi tre film della saga incentrata sull'iconico personaggio interpretato da Keanu Reeves?

A distanza di quattro anni dal terzo capitolo, in occasione dell'uscita nelle sale di John Wick 4, abbiamo pensato che sarebbe stato divertente tornare indietro al fine di rivisitare i momenti migliori di John Wick, John Wick - Capitolo 2 e John Wick 3: Parabellum. Ricordiamo anche che l'uscita del quarto capitolo del franchise, originariamente prevista per il 21 maggio 2021, è stata rimandata a causa della pandemia di COVID-19, prima al 27 maggio 2022 e in seguito a marzo di quest'anno.

1. L'invasione domestica (John Wick)

Ci sono ben due memorabili scene di invasioni domestiche nella prima metà di John Wick: nella seconda, più ricca sequenze d'azione, Viggo Tarasov (Michael Nyqvist) invia una squadra di sicari per eliminare John Wick nella sua casa dopo che quest'ultimo ha rifiutato una richiesta di lasciare in pace suo figlio, Iosef Tarasov (Alfie Allen); ma è sicuramente la prima ad essere entrata di diritto nella storia degli action movie, essendo la sequenza che ha dato inizio a tutto.

Nel caso lo aveste dimenticato, Wick si era ritirato dal suo ruolo di letale sicario per sposarsi con Helen (Bridget Moynahan), che in seguito sarebbe morta e avrebbe lasciato al marito un cucciolo per aiutarlo a superare il lutto. Un giorno, mentre si ferma a fare rifornimento con la sua Ford Mustang Mach 1 del 1969, viene notato da un ragazzo russo, Iosef, che vuole comprare la vettura, ma riceve da John un netto rifiuto. Quando Iosef e i suoi scagnozzi irrompono nella casa di Wick per rubare la sua preziosa Mustang, uccidono il cane e lasciano l'ex sicario praticamente in fin di vita... è proprio questo l'errore madornale che ha dato inizio a tutto: Wick non ha più niente da perdere e il suo unico desiderio è quello vendicare la morte del suo cane e il torto che ha subito, a qualunque costo.

2. Il combattimento in metropolitana (John Wick - Capitolo 2)

In John Wick - Capitolo 2 i cineasti hanno deciso di alzare l'asticella, facendo impallidire le sequenze incendiarie presenti nel primo film e creando contemporaneamente un vero e proprio film d'azione di culto. Il miglior esempio in assoluto è certamente la scena del combattimento in metropolitana che si verifica dopo che Santino D'Antonio (Riccardo Scamarcio) decide di mettere una taglia di 7 milioni di dollari sulla testa di Wick, accusandolo di aver ucciso sua sorella Gianna, interpretata da Claudia Gerini. Dopo un intenso dialogo con Cassian (Common), John lascia Roma per tornare a New York e qui tutti i killer della città tentano di assassinarlo.

A un certo punto si ritrova su un treno della metropolitana a combattere contro Cassian e questo momento è considerato dai fan come uno dei migliori inseguimenti e combattimenti dell'intero franchise. La sequenza di Wick e Cassian che camminano attraverso la stazione affollata e si sparano senza che nessuno se ne accorga è unica ed estremamente entusiasmante. E proprio quando sembra che non possa diventare più folle, i due iniziano a combattere all'interno di un vagone della metropolitana e la lotta culmina con Wick che accoltella Cassian nell'aorta, ma senza rimuovere la lama, dandogli così la possibilità di sopravvivere in onore della loro amicizia.

Scegliere il miglior momento del secondo capitolo non è affatto un compito facile ed è doveroso menzionare anche la sequenza della sala degli specchi come una delle migliori della pellicola; a questo proposito, durante un'intervista relativa al tour promozionale del film del 2017, lo stesso Reeves ha dichiarato: "La sala degli specchi è stata un'idea di Chad. È il suo omaggio a Bruce Lee alla fine di Enter The Dragon. L'intero impianto è un labirinto di specchi in cui i ragazzi possono saltar fuori e sparire. È molto fresco e riserva scene di combattimento godibili e divertenti".

3. L'attacco al Continental di New York (John Wick: Capitolo 3 - Parabellum)

Proprio com'era già accaduto in precedenza con il secondo capitolo, anche John Wick 3: Parabellum ha ulteriormente aumentato la posta in gioco superando nuovamente i primi due film del franchise: la teatralità, le uccisioni e la fotografia hanno dato vita ad uno dei migliori film d'azione di tutti i tempi. Sebbene le molteplici scene con i cani meritino un posto d'onore in questa lista, così come le innumerevoli sequenze di combattimento presenti nel film, il vero momento clou di JW3 è sicuramente l'attacco al Continental Hotel, che ha luogo dopo che La Giudicatrice (Asia Kate Dillon) revoca la neutralità dell'hotel e decide di inviare le forze della Gran Tavola contro John Wick e Winston (Ian McShane).

Nel corso di una scena lunga quasi 10 minuti, Wick, Winston e Charon (Lance Reddick) usano la loro conoscenza dell'edificio a proprio vantaggio e decimano gli invasori in una sequenza semplicemente spettacolare. L'aggiunta de L'Inverno de Le quattro stagioni di Vivaldi all'inizio dell'attacco al Continental è un tocco magnifico che distanzia ulteriormente il film dai titoli della concorrenza che, per quanto concerne il perfetto connubio di azione ed estetica, non possono che risultare nettamente inferiori.

Anche nel terzo capitolo John si ritrova a combattere in una sala degli specchi all'interno del Continental contro l'assassino giapponese Zero, interpretato da Mark Dacascos: Wick riesce prevedibilmente tutti i membri della sua feroce banda, tranne due che gli mostrano rispetto nella lotta. In seguito inizia il combattimento contro Zero e dopo alcuni minuti di lotta in cui nessuno riesce ad avere il sopravvento sull'altro, John lo ferisce a morte trafiggendolo con la sua stessa spada. È doveroso ribadire che John Wick: Capitolo 3 - Parabellum si è rivelata essere una pellicola semplicemente straordinaria che ha incassato 171 milioni di dollari nel Nord America e 155,6 nel resto del mondo, per un incasso totale di ben 326.709.727 dollari.