Chris Evans sul suo ritorno alla Marvel: "Ecco perché sono in Avengers: Doomsday"

Dopo il suo addio alla fine di Avengers: Endgame, l'attore non aveva mai escluso un suo possibile ritorno ai Marvel Studios e ora ha anche spiegato cosa lo ha convinto a tornare

Nel corso del panel dei Marvel Studios alla CinemaCon di Las Vegas, Robert Downey Jr. e Chris Evans sono saliti sul palco e quest'ultimo ha anche spiegato il motivo del suo ritorno ai Marvel Studios nel ruolo di Captain America.

Alla conferenza per gli esercenti cinematografici è stato anche mostrato il trailer di Avengers: Doomsday alla presenza dei fratelli Russo. Il filmato non è ancora stato pubblicato in streaming, ma nel frattempo potete leggere la nostra descrizione.

Robert Downey Jr. e Chris Evans alla CinemaCon 2026

Chris Evans svela il motivo del suo ritorno alla Marvel

Dopo la conferma del ritorno di Steve Rogers arrivata nel dicembre 2025 con il primo teaser di Avengers: Doomsday, Evans ha dichiarato alla CinemaCon: "Avevo detto che sarei tornato solo se ci fosse stato un motivo valido, e in Doomsday c'è un motivo davvero valido per cui questi eroi hanno bisogno di Steve Rogers".

Il veterano dell'MCU ha anche espresso un commento molto spiritoso riguardo al Dottor Destino interpretato da Downey Jr., affermando: "Questo tipo... non mi piace". Nel trailer di Avengers: Doomsday mostrato alla CinemaCon, Steve finisce per ricongiungersi con un altro dei Vendicatori originali, Thor (Chris Hemsworth).

Avengers: Doomsday, Chris Evans in una foto

Quando verrà lanciato il trailer di Avengers: Doosmday?

L'hype è alle stelle, in attesa della pubblicazione ufficiale del trailer che potrebbe essere imminente dopo i quattro teaser natalizi incentrati rispettivamente su Steve Rogers, Thor, gli X-Men e sull'incontro tra Shuri e i suoi amici wakandiani e La Cosa dei Fantastici Quattro.

Complessivamente, i teaser hanno generato un miliardo di visualizzazioni in rete. Il ritorno di Downey Jr. nei panni di Destino non era stato rivelato in quei teaser (era apparso brevemente nel ruolo del personaggio ne I Fantastici 4: Gli Inizi, ma il suo volto non era stato mostrato).

Hype più che giustificato, dunque, come hanno confermato gli stessi registi, i fratelli, Russo, spiegando che affrontare Victor von Doom non sarà una passeggiata neppure gli Eroi più potenti della Terra. "Victor von Doom è uno dei cattivi più complessi. È sempre tre mosse avanti... il che lo rende praticamente imbattibile" hanno detto.

Quando esce in Italia il crossover Marvel?

L'uscita è prevista già per quest'anno (salvo ulteriori slittamenti produttivi), come parte della Saga del Multiverso dei Marvel Studios; la distribuzione dovrebbe essere globale, con arrivo in Italia in linea con quella statunitense o a ridosso della stessa data. Al momento la data d'uscita ufficiale nel nostro paese dovrebbe avvenire tra il 16 e il 17 dicembre 2026.