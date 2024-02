Keanu Reeves: svelato il suo salario per la saga di John Wick ed è enorme

La paga di Keanu Reeves per John Wick, aumentata capitolo dopo capitolo, è stata rivelata mentre il franchise si espande con nuovi spinoff in arrivo.

La saga di John Wick ha riscosso un successo inaspettato, forgiando un personaggio iconico entrato nel pantheon degli eroi d'azione. Per il ruolo, il divo Keanu Reeves ha ricevuto un salario enorme, come rivelano le informazioni diffuse da Just Jared.

John Wick segue le mosse di un sicario ritiratosi a vita privata dopo la morte della moglie che torna in azione per vendicare un torto subito, punendo gli uomini che hanno ucciso il suo cane.

John Wick: Keanu Reeves in un primo piano tratto dal film

Il primo film, intitolato semplicemente John Wick, ha debuttato nel 2014 e ha fruttato a Keanu Reeves uno stipendio base compreso tra 1 e 2 milioni di dollari. Il divo ha visto un modesto aumento di stipendio quando è stato dato il via libera per un sequel - John Wick - Capitolo 2 - uscito nel 2017. Per l'attesissimo secondo film, Keanu ha incassato una cifra compresa tra 2 e 2,5 milioni di dollari (1,6 milioni di sterline e 1,9 milioni di sterline).

John Wick: Winston è il padre del personaggio di Keanu Reeves? La risposta di Ian McShane alla teoria dei fan

Nel 2019, John Wick 3: Parabellum ha impiegato solo 10 giorni per diventare il film con il maggior incasso della serie finora. Non si sa quanti soldi abbia guadagnato Keanu dal capitolo 3, ma poiché il budget del franchise cinematografico è aumentato costantemente, è probabile che lo sia anche il suo salario. John Wick 4 è stato presentato in anteprima nel marzo 2023 e un enorme aumento di budget lo ha visto diventare il film più costoso della serie. Per il quarto episodio, Reeves ha incassato la cifra esorbitante di 15 milioni di dollari, sette volte più di quanto era stato pagato per il primo film nove anni prima.

Che ne sarà di John Wick?

John Wick 4: Keanu Reeves in un'immagine

Anche se John Wick, apparentemente, è morto alla fine del quarto film, nel maggio 2023 è stato confermato che un quinto film era in lavorazione. Il capo della Lionsgate, Joe Drake, ha recentemente rivelato che l'assassino tornerà sul grande schermo nel prossimo futuro anche se non sappiamo in che forma.

La saga di John Wick ha incassato oltre un miliardo di dollari nel mondo e Drake ha ammesso che Keanu Reeves farà ritorno almeno in un'altra occasione in un franchise in netta espansione. In arrivo lo spinoff cinematografico al femminile Ballerina, interpretato da Ana De Armas, che vedrà una apparizione del divo visto che, tra l'altro, è ambientato tra prima degli eventi di John Wick 4.

"Ciò che è ufficiale è che, come sapete, Ballerina è il primo spin-off che uscirà nel 2024. Stiamo sviluppando altri tre film, tra cui John Wick 5, e una serie televisiva" ha detto Joe Drake, come riportato da Total Film.