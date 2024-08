Ballerina, una star del film anticipa sequenze d'azione complicatissime "Ci sono tanti piani sequenza"

L'universo di John Wick è pronto ad espandersi con il suo primo film spin-off, Ballerina. David Castañeda, il cui ruolo non è ancora stato svelato, ha recentemente rivelato che le sequenze di combattimento della pellicola saranno simili a quelle dei film di John Wick.

Parlando con Screen Rant sul red carpet della quarta stagione di The Umbrella Academy, a Castañeda - che nella serie di supereroi di Netflix interpreta Diego Hargreeves - è stato chiesto di dire qualcosa su John Wick, Presenta: Ballerina (che è il titolo ufficiale del film):

"Oh, cavolo. Sarà esattamente quello che vi piace di John Wick. Un sacco di combattimenti; un sacco di acrobazie intricate. Ci saranno molte riprese singole, credo, ma anche un'incredibile quantità di maestria. Credo che sarà grandioso. Almeno, l'esperienza è stata fenomenale".

Di cosa parla Ballerina?

Ana de Armas interpreta il personaggio principale di Ballerina, una giovane assassina addestrata secondo le tradizioni dei Ruska Roma di nome Rooney, che cerca di vendicarsi delle persone che hanno ucciso la sua famiglia. Il personaggio è stato brevemente introdotto nel film del 2019 John Wick: Capitolo 3 - Parabellum.

Ballerina: Ana De Armas nella prima foto del film

John Wick presenta: Ballerina si svolgerà tra gli eventi dei capitoli 3 e 4. Keanu Reeves, Ian McShane e Lance Reddick appariranno nello spinoff, riprendendo i rispettivi ruoli della quadrilogia di John Wick: John Wick, Winston Scott e Charon.

John Wick 3: Parabellum, la recensione: Keanu Reeves e la coscienza dell'assassino

Ballerina sarà l'ultimo ruolo di Reddick sul grande schermo dopo la sua morte, avvenuta nel 2023 all'età di 60 anni. Altri attori confermati a far parte del cast di Ballerina sono Norman Reedus di The Walking Dead, Sharon Duncan-Brewster di Dune, Gabriel Byrne di Hereditary e Catalina Sandino Moreno di From, mentre Huston tornerà anche come regista.

John Wick 3 - Parabellum: una foto del film

Anche se Ballerina sarà il primo capitolo di John Wick Presents, non sarà l'ultimo. È in fase di sviluppo anche un film senza titolo con il Caine di Donnie Yen, che è stato introdotto in John Wick: Chapter 4. Anche se i dettagli della trama sono ancora riservati, lo spinoff dovrebbe continuare da dove si è interrotta la scena post-credits del quarto capitolo, con Akira (Rina Sawayama) che cerca di vendicarsi per la morte del padre dando la caccia a Caine.