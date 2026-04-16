Jason Statham alza la posta in gioco in The Beekeeper 2: trama e novità del film

Durante la presentazione di Amazon MGM Studios al CinemaCon, Jason Statham è apparso in un filmato preregistrato in cui, mentre versava del miele nel suo tè, ha presentato alcune scene esclusive di The Beekeeper 2.

Il primo film era incentrato su Adam Clay, che si era lanciato in una missione di vendetta. Nel sequel, il personaggio è ormai ricercato dalla legge mentre continua la sua vendetta contro coloro che gli hanno fatto del male.

The Beekeeper:Jason Statham e Jeremy Irons in una foto

La descrizione del trailer svela la trama di The Beekeeper 2

Il filmato inizia con un'auto che percorre una strada forestale. All'interno di una villa, Wallace Westwyld, interpretato da Jeremy Irons, viene informato che qualcuno sta venendo per ucciderlo. L'auto irrompe nel giardino e viene accolta da una raffica di colpi. L'auto si ferma e i soldati vedono un cadavere all'interno.

Il protagonista interpretato da Statham, Adam Clay, osserva da lontano. Entra in casa e punta una pistola alla testa di Wallace. Dice ad Adam che gli apicoltori si sono ribellati. Adam sta cercando la sua amica, ma Wallace dice di non sapere dove si trovi. Una scena d'azione mostra Adam che fa fuori dei cattivi mascherati per strada, usando le loro stesse pistole per colpirli allo stomaco e alla testa. Dice che le punture d'ape aiutano a fermare l'emorragia delle sue ferite.

Vengono svelati quindi ulteriori dettagli della trama del sequel: nel filmato Wallace afferma che gli apicoltori hanno rapito il presidente. Un soldato armato di lanciafiamme dice ad Adam "benvenuto a casa" e l'eroe lo neutralizza. Egli afferma che gli esseri umani possono imparare molto dalle api. Wallace procura ad Adam un'auto dotata di torretta, che lui utilizza contro un gruppo di soldati su una pista di atterraggio. Si vede poi Adam che rilascia uno sciame di api in una stanza chiusa a chiave dove si trovano i nemici, e le api li attaccano.

The Beekeeper: Jason Statham in una scena del film

Il successo al box-office del film originale

The Beekeeper è stato un successo al botteghino, incassando 162,6 milioni di dollari a fronte di un budget di 40 milioni. Ha inoltre riscosso il plauso di buona parte della critica, ottenendo una valutazione del 71% e un ottimo punteggio del 92% da parte del pubblico su Rotten Tomatoes. Il film d'azione è diventato senza dubbio uno dei film di maggior successo di Statham, il che ha reso il sequel una scelta praticamente obbligata.

Timo Tjahjanto dirigerà il sequel dopo che David Ayer aveva diretto il film originale del 2024. Il cast vede il ritorno di Statham, Redgrave, Irons, Emmy Raver-Lampman e Bobby Naderi. Le new entry del sequel sono invece Yara Shahidi, Pom Klementieff e Adam Copeland.

Quando esce al cinema The Beekeeper 2

L'attesa tra la pellicola originale del 2024 e il suo sequel è stata relativamente breve, visto la rapidità con cui vengono prodotte questo tipo di pellicole. L'uscita nelle sale del nuovo film con Jason Statham è fissata al 15 gennaio 2027. Il prossimo film di Statham ad arrivare in sala sarà invece Mutiny, di cui è stato pubblicato da poco il primo trailer.