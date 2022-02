Jackass Forever batte Moonfall al box office USA

Trascinata dalla follia di Johnny Knoxville, la banda di Jackass Forever conquista al prima posizione al box office USA battendo il disaster movie di Roland Emmerich Moonfall. con i suoi scherzi estremi (e pericolosi9, Jackass Forever apre incassando 23,5 milioni da 3.604 sale, e segna una media per sala di 6.520 dollari.

Bam Margera denuncia i Jackass e la Paramount per discriminazioni: "Sono incazzato e ferito"

Moonfall: Halle Berry e Patrick Wilson in una foto del film

Altro debutto al secondo posto per Moonfall, in cui si fondono due dei temi preferiti di Emmerich: i disastri naturali che minacciano la Terra e un assalto alieno. L'esito del mix è visibile nel nuovo folle trailer in cui una entità aliena malevola è collegata all'alterazione dell'orbita lunare tradizionale. mentre sulla terra gli abitanti lottano per sopravvivere, un gruppo di scienziati cerca di uccidere l'entità malvagia. Dieci milioni di dollari da 3.446 sale, e una media per sala di 2.903 dollari, per lo spettacolare film carico di effetti speciali e colpi di scena.

Roland Emmerich: "I film Marvel, DC e Star Wars hanno un po' rovinato il settore dei blockbuster"

Finito il dominio in vetta al box office, Spider-Man: No Way Home scivola in terza posizione e incassa altri 9,6 milioni di dollari arrivando a un totale nazionale di 749 milioni di dollari. Al film manca pochissimo a superare gli incassi di Avatar e diventare il terzo maggior incasso nella storia degli USA. Come anticipa la nostra recensione di Spider-Man: No Way Home, il cinecomic si riallaccia ai fatti accaduti nel finale di Spider-Man: Far From Home in cui la vera identità di Spider-Man viene rivelata al mondo. Ora che tutti i cittadini di New York hanno scoperto chi si nasconde dietro la maschera del supereroe di quartiere, il giovane Peter Parker (Tom Holland) deve fare i conti con l'opinione pubblica e con la consapevolezza che non potrà mai più separare la propria vita privata da quella di eroe.

Spider-Man: No Way Home, le 10 migliori scene del film

Quarto posto per Scream, che raccoglie 4,7 milioni per un totale complessivo di 69 milioni dopo quattro settimane dall'uscita. Qui trovate la nostra recensione di Scream, al cinema da ieri. Venticinque anni dopo la serie di efferati e crudeli omicidi che sconvolse la tranquilla cittadina di Woodsboro, un nuovo assassino con la maschera di Ghostface prende di mira un gruppo di adolescenti, facendo ripiombare la città nel terrore e riaffiorare le paure di un passato che sembrava ormai sepolto. Neve Campbell, Courteney Cox (Gale Weathers) e David Arquette (Dewey Riley) tornano a interpretare i loro ruoli iconici insieme ai nuovi arrivi Melissa Barrera, Kyle Gallner, Mason Gooding, Mikey Madison, Dylan Minnette, Jenna Ortega, Jack Quaid, Marley Shelton, Jasmin Savoy Brown e Sonia Ammar.

Quarto l'hit animato Sing 2 - Sempre più forte, sequel del lungometraggio animato canterino Sing, che incassa altri 4,1 milioni arrivando a 139,5 milioni complessivi. Come svela la nostra recensione di Sing 2, i protagonisti della storia dovranno abbandonare il Moon Theatre per esibirsi sul palco di una grande città. Il film segue sempre le imprese del koala Buster Moon e del suo cast, che ora deve concentrarsi sul debutto di un nuovo spettacolo al Crystal Tower Theatre nella luccicante Redshore City. I protagonisti dovranno anche intraprendere una missione per trovare la leggenda del rock Clay Calloway e convincerlo a tornare sul palco.