Jackass Forever, Bam Margera: "Sono felice di non essere nel film, ho chiuso con Jackass"

Bam Margera, durante un recente podcast di Steve-O, si è detto felice di non aver presto parte a Jackass Forever: 'Non voglio più fare film del franchise'.

All'inizio di quest'estate, la Paramount ha conquistato il botteghino con Jackass Forever, il tanto atteso legacy-sequel della saga. Sfortunatamente, Bam Margera non ha preso parte alle riprese del film a causa dei suoi problemi di dipendenza da alcol e droghe: ecco che cosa pensa il celebre stunt-man a proposito della sua esclusione dal quarto capitolo del franchise.

Dopo tutti i drammi e i procedimenti legali che si sono succeduti negli ultimi anni, Margera si è aperto a proposito della pellicola durante un podcast dell'amico e collega Steve-O. Parlando del lungo viaggio di riabilitazione che ha recentemente intrapreso, Bam ha riflettuto su che cosa abbia significato per lui non far parte del cast del film.

"In tutta onestà credo che tutto accada per una ragione e, per quanto mi riguarda, credo che sia molto meglio per me che io non ne abbia fatto parte. Sono felice di non essere nel film. Non voglio più fare film di Jackass. Non voglio più farne parte. Sono molto più felice ora che ho chiuso con il franchise", ha spiegato Margera.

Dopo aver pronunciato queste parole Bam è subito stato interrotto da Steve-O che ha affermato: "Credo che ci sia molta maturità in quello che dici. La cosa importante per me è che tu resti sobrio, un anno sembra un periodo lungo ma non lo è, devi circondarti di persone che abbiano a cuore che tu resti sobri se non vuoi ricaderci."