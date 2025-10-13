It: Welcome to Derry, svelato l'inaspettato crossover con altri due classici di Stephen King

Il titolo della nuova serie tratta dall'opera di Stephen King, It: Welcome to Derry, in arrivo su Sky e in streaming su NOW a partire dal 27 ottobre, denuncia il legame col romanzo seminale portato sul grande schermo in due film diretti da Andy Muschietti.

Lo stesso Muschietti, ideatore e produttore dello show, ha rivelato che, oltre a raccontare in dettaglio la genesi del clown Pennywise (Bill Skarsgård), la serie conterrà sorprendenti crossover con altri due classici di Stephen King, Shining e Rita Hayworth e la redenzione di Shawshank, racconto contenuto nella raccolta Stagioni diverse da cui è stato tratto il cult Le ali della libertà.

Una scena di It: Welcome to Derry

Scopriamo i crossover di It: Welcome to Derry

Secondo quanto anticipato, IT: Welcome to Derry sarà ambientata 27 anni prima del primo film di It e approfondirà la nascita di Pennywise. In un'intervista con CBR al New York Comic-Con, Andy e Barbara Muschietti hanno parlato della connessione dello show con altre storie di King, confermando la presenza di Dick Hallorann, chef dell'Overlook Hotel interpretato da Scatman Crothers nell'horror di Stanley Kubrick che spiega a Danny il potere della Luccicanza. Una versione più giovane del personaggio, interpretata da Chris Chalk, avrà un ruolo chiave in Welcome to Derry. Questa versione di Hallorann lavorerà come chef al Black Spot, un luogo che gioca un ruolo importante nel romanzo It di King. L'inclusione del personaggio suggerisce che il potere soprannaturale di Shining potrebbe essere fondamentale per comprendere la storia oscura di Derry e le origini di Pennywise.

Jovan Adepo in una scena di It: Welcome to Derry

I Muschietti hanno anche rivelato che la serie si collegherà a uno dei racconti più amati di Stephen King, che ha dato vita a un film acclamato dalla critica, Le ali della libertà. I ​​fan hanno notato un autobus carcerario con il logo di Le ali della libertà nel trailer di It: Welcome To Derry, pensando si trattasse di un semplice Easter egg. Ma Muschietti ha confermato che uno dei personaggi della serie viene condannato ingiustamente e incarcerato nel penitenziario de Le ali della libertà, spiegando che le linee temporali del racconto e della serie in arrivo coincidono perfettamente. Quindi il personaggio imprigionato avrebbe potuto incontrare Red (Morgan Freeman) e Andy (Tim Robbins).

Lucca Comics & Games 2025 celebrerà l'arrivo di It: Welcome To Derry con proiezioni, iniziative e installazione parte del programma delle notti horror di Lucca Comics & Games. Appuntamento, dunque, su Sky e NOW e dal vivo a Lucca per scoprire tutti gli orrori di Derry.