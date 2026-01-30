IT: Welcome to Derry non ha ancora ottenuto il rinnovo per la stagione 2, HBO spiega perché

Casey Bloys, responsabile di HBO e HBO Max, ha parlato della situazione della serie tv ispirata alle opere di Stephen King.

La serie IT: Welcome to Derry ha ottenuto buoni dati di ascolto, superando anche 6.5 milioni di spettatori negli Stati Uniti in occasione del season finale, tuttavia non ha ancora ottenuto il rinnovo per la stagione 2.

Casey Bloys, responsabile dei contenuti di HBO e HBO Max, ha ora spiegato il motivo per cui i fan dello show ambientato nel mondo creato da Stephen King sono ancora in attesa.

Il motivo dell'attesa per il rinnovo

In un'intervista rilasciata a Deadline, è stata fatta un po' di chiarezza sulla situazione di IT: Welcome to Derry. Bloys ha sottolineato: "Lasciatemelo dire, non è affatto nel limbo. Per noi è stato un enorme successo".

IT: Welcome To Derry, un gruppo di giovani interpreti in una scena

Il responsabile della tv via cavo ha quindi ribadito: "Andy e Barbara stanno lavorando duramente per avere un'idea per una storia che vorrebbero raccontare per un'altra stagione. Lo farei con gioia".

Bloys ha quindi voluto ricordare: "Una delle sfide è che non c'è un romanzo su cui ci si può basare, quindi è un'invenzione. Vogliono essere certi di avere una storia che sono entusiasti all'idea di raccontare. Quindi non si tratta di un limbo, oltre al fatto che hanno bisogno di approdare su qualcosa che li entusiasmi dal punto di vista creativo. Saremo pronti".

I progetti per It: Welcome to Derry

Nel mese di dicembre, Andy Muschietti aveva spiegato che il progetto sarebbe di realizzare tre stagioni della serie. Il secondo capitolo della storia, almeno secondo le prime idee, dovrebbe compiere un salto nel passato di circa 27 anni, arrivando al 1935. Il season finale, inoltre, aveva dato qualche indizio legato proprio a questa possibilità di ritornare indietro nel passato.

La prima stagione era composta da nove episodi che hanno anche rivelato le origini del temibile e terrificante Pennywise. I fan dovranno quindi attendere ancora prima di scoprire se la storia ambientata nell'iconica città di Derry proseguirà in futuro.