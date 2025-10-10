Dracula, The Ugly Stepsister, Ben - Rabbia animale: il programma delle notti horror di Lucca Comics & Games

Tante anteprime, titoli da riscoprire, incontri e ospiti d'eccezione per le notti horror di Lucca Comics & Games 2025, con un programma da brividi tutto da scoprire.

Uno spazio speciale dedicato all'orrore al Lucca Comics & Games 2025. Si tratta delle Notti Horror, appuntamento di culto per gli appassionati che, dal 29 ottobre al 1 novembre, potranno gustarsi anteprime, incontri, ospiti visioni e re-visioni di classici immortali.

Tra le anteprime più attese si segnala il 29 ottobre Dracula - L'amore perduto di Luc Besson, che verrà introdotto dallo stesso regista in compagnia dell'attrice Matilda de Angelis. La pellicola, distribuita da Lucky Red, rilegge il mito dell'immortale vampiro grazie alla mimetica performance di Caleb Landry Jones.

Lo stesso giorno seguirà l'anteprima del raccapricciante The Ugly Stepsister, rilettura in chiave orrorifica della fiaba di Cenerentola che racconta le fatiche della sorellastra per essere all'altezza della situazione e ottenere un pizzico della felicità che sogna. Malori tra il pubblico del Sundance in occasione della premiere mondiale, e chissà come reagiranno gli spettatori del Lucca Comics.

Il 31 ottobre il pubblico di Lucca potrà festeggiare Halloween con la visione dell'inedito Ben - Rabbia Animale, prossimamente al cinema con Eagle Pictures, che racconta i tentativi di una famiglia di proteggersi dalla furia distruttiva dello scimpanzé Ben, animale domestico poco raccomandabile.

Dracula: A Love Tale, Caleb Landry Jones danza con Zoe Bleu Sidel in una scena

Orrori vecchi e nuovi, dal cinema alla tv

Padrino della sezione horror del ricchissimo programma di Lucca Comics & Games sarà Roberto De Feo, regista di acclamati horror come The Nest (Il nido) e A Classic Horror Story.

Per prepararci alla visione dei primi episodi di It: Welcome To Derry, il cui arrivo su sky e NOW a partire dal 17 ottobre verrà celebrato con eventi e installazioni, Lucca ospiterà la proiezione dei due capitoli dell'adattamento di Andy Muschietti, IT e IT Capitolo due.

IT: Welcome To Derry, primo sguardo al ritorno di Pennywise di Bill Skarsgaard

Tre gli appuntamenti delle Notti Horror targati Minerva Pictures, che ci permetteranno di riscoprire il fascino dei classici, a partire dalla proiezione evento di Essi vivono(1988) di John Carpenter, restaurato in 4K in sala nel 2026 con Minerva Pictures come parte della line-up di Filmclub Distribuzione. Due le proiezioni con Digital United Studios, presto disponibili su Scream Hub, nuovo canale SVOD dedicato all'horror che uscirà a brevissimo su Prime Video: The Addiction - Vampiri a New York di Abel Ferrara, presentato in occasione del 30° anniversario e Monster on a Plane di Ezra Tsegaye.