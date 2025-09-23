IT: Welcome To Derry, Pennywise semina morte e terrore nel nuovo trailer

Arriverà il 27 ottobre, su Sky e in streaming su NOW, la nuova serie ispirata alle opere di Stephen King e online è stato condiviso un trailer ricco di anticipazioni.

Online è stato condiviso il nuovo trailer della serie IT: Welcome To Derry, il progetto targato HBO e Sky Exclusive che è stata prodotta da Warner Bros Television ed è ispirata al celebre romanzo scritto da Stephen King nel 1986.

Sky ha inoltre pubblicato due nuove immagini promozionali, una dedicata a Pennywise e l'altra al Club dei Perdenti, i giovani che cercheranno di sconfiggere il temibile villain.

Cosa mostra il trailer della serie

Nelle nuove immagini di IT: Welcome to Derry, serie la cui prima stagione sarà composta da otto episodi in arrivo dal 27 ottobre, si vede quello che accade quando una famiglia si trasferisce nella cittadina famosa tra i fan di King, ritrovandosi alle prese con un clima ostile e dei misteri.

A Derry, infatti, sono scomparse oltre 20 persone, prevalentemente bambini. Sullo schermo appare quindi Pennywise, la temibile creatura che semina morte e terrore nella cittadina.

Ecco il nuovo trailer:

Gli interpreti dello show

Nel cast di IT: Welcome to Derry ci sono Bill Skarsgård che riprende il ruolo del malvagio Pennywise (personaggio che verrà mostrato in varie versioni, come rivelato dai Funko POP! ispirati allo show), Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe, Rudy Mancuso.

Andy e Barbara Muschietti sono i produttori esecutivi della serie tramite la loro Double Dream, Fuches con FiveTen Productions.

Andy Muschietti ha già adattato per il grande schermo il romanzo It suddividendolo in due film, in grado di incassare in tutto il mondo 1.17 miliardi di dollari.

Il regista ha ora ideato la storia alla base del progetto insieme a Barbara Muschietti e Jason Fuchs.

Il filmmaker, parlando della storia che verrà proposta, aveva anticipato: "Gli episodi parlano degli eventi catastrofici del passato, come l'incendio del Punto Nero... Il massacro della Bradley Gang, una gang di rapinatori di banche degli anni '30... E l'esplosione delle ferriere Kitchener. Ogni volta che Pennywise esce dall'ibernazione c'è un evento catastrofico che accade all'inizio di quel ciclo".