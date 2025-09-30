It: Welcome To Derry, Lucca Comics celebra l'arrivo della serie su Sky e NOW col Derry Bus

It: Welcome To Derry tra gli eventi più attesi dell'Area Movie di Lucca Comics & Games 2025. In concomitanza con l'arrivo su Sky e NOW, a partire dal 27 ottobre, della serie ispirata all'universo di Stephen King Lucca ospiterà una serie di eventi e proiezioni offrendo agli appassionati la possibilità di vivere da protagonisti il mito dell'horror che, da quasi quarant'anni, continua a spaventare milioni di fan in tutto il mondo.

Il pubblico avrà, così, la possibilità di rivedere sul grande schermo i due film diretti da Andy Muschietti, IT (2017) e IT - Capitolo due (2019), che hanno ottenuto uno straordinario successo di pubblico e critica, riportando in vita la storia seminale al centro di uno dei romanzi più amati del Re del Brivido.

Una scena di It: Welcome to Derry

Gli eventi di Lucca Comics & Games 2025

Per celebrare il debutto di IT: Welcome to Derry, la città di Lucca si trasformerà per tre giorni - dal 30 ottobre al 1° novembre - nella capitale dell'orrore con un programma di proiezioni speciali che ci permetteranno di addentrarci nell'universo di Pennywise. Si comincia il 30 ottobre alle ore 20.00 al Cinema Centrale con IT, per proseguire il 31 ottobre allo stesso orario e nello stesso luogo con IT - Capitolo due e concludere il 1° novembre alle ore 19.00 al Cinema Astra con i primi due episodi di IT: Welcome to Derry, di cui il secondo in anteprima mondiale.

Ma alle porte della città, una terrificante esperienza immersiva attende fan e curiosi già dal 29 ottobre (fino al 2 novembre). In Piazzale Verdi stazionerà infatti, per l'intera durata della manifestazione, il Derry Bus: un classico autobus scolastico americano trasformato in set scenografico pronto ad accogliere i tanti fan e curiosi. Decorato con palloncini, luci lampeggianti, poster di bambini scomparsi e altri dettagli, il bus aiuterà il pubblico a entrare nel mood della serie horror.

Che cosa sappiamo di IT: Welcome to Derry

Ispirata al mondo di Stephen King, la serie prequel ambientata nel 1962 esplora le origini del male a Derry raccontando le origini di Pennywise. La trama segue l'arrivo di una nuova famiglia in città, mentre misteriosi eventi e sparizioni di bambini si susseguono, lasciando intendere che un'entità mostruosa si è risevgliata e ha sete di sangue.

Prodotta da HBO e Warner Bros. Television, la serie è stata sviluppata da Andy Muschietti, Barbara Muschietti e Jason Fuchs. Andy Muschietti e Barbara Muschietti, Jason Fuchs, Brad Caleb Kane, David Coatsworth, Bill Skarsgård, Shelley Meals, Roy Lee e Dan Lin sono i produttori esecutivi. Fuchs, che ha anche scritto la sceneggiatura del primo episodio, e Kane sono gli showrunner del progetto che vede Bill Skarsgård nuovamente nei panni del malefico clown. Fanno parte del cast anche Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe e Rudy Mancuso.