IT: Welcome to Derry, svelato un grande cambiamento per le prossime stagioni

IT: Welcome to Derry continuerà a evolvere la propria narrazione in vista delle prossime stagioni.

La serie della HBO è basata sul romanzo di Stephen King, IT. La prima stagione ha riscosso grande successo, ottenendo un punteggio dell'81% dalla critica su Rotten Tomatoes e un 82% di recensioni positive da parte del pubblico. La serie è stata concepita per durare tre stagioni, con la prossima ambientata intorno al 1935.

It: Welcome to Derry, Pennywise di Bill Skargaard in tutto il suo orrore

IT, cosa cambierà nelle prossime stagioni di Welcome to Derry

In un'intervista con IndieWire, Andy Muschietti, co-creatore e regista dello show, insieme alla sorella, Barbara Muschietti, ha parlato dei cambiamenti nella trama, dei progressi e del futuro.

Andy ha spiegato che la prima stagione si è focalizzata sulla "strumentalizzazione della paura". Ma in futuro, le prossime stagioni affronteranno temi come la fede e l'amore e di come questi due concetti vengano spesso strumentalizzati per raggiungere altri fini.

"Viviamo in un'epoca in cui si ricorre spesso all'allarmismo. La gente dovrebbe sapere che si tratta di una costruzione: non tutto ciò che arriva dall'alto è vero. È orchestrato per dividerci e farci temere gli uni gli altri a scopo di lucro".

IT: Welcome To Derry, un gruppo di giovani interpreti in una scena

Stephen King è sempre più coinvolto nella serie HBO

La prima stagione è ambientata nel 1962 e affronta molti dei problemi con cui dovevano fare i conti le piccole città dell'epoca, tra cui il razzismo, il declino economico e la violenza.

Stephen King è stato più coinvolto nella serie TV rispetto alle versioni cinematografiche e, guardando al futuro, Barbara ha dichiarato: "Siamo incredibilmente fortunati perché Stephen è così generoso da permetterci di fare tutto questo", ha continuato, "Legge tutto prima che venga messo in pratica e ci ha sostenuto moltissimo".

Il suo continuo coinvolgimento nella visione dello show ha permesso al team creativo di incorporare nuove aggiunte. Questi cambiamenti rispetto alla versione del libro del 1986 consentono di approfondire il personaggio di Pennywise e permettono al team creativo della serie, in particolare, di esplorare le ramificazioni politiche nell'epoca odierna.

Perché la seconda stagione di IT: Welcome to Derry non è ancora ufficiale

Lo scorso gennaio era stato annunciato che la seconda stagione è in fase di sviluppo, in attesa di ricevere il via libera. A seguito delle speculazioni sul ritardo nel rinnovo, il direttore di HBO Casey Bloys ha spiegato che ciò è dovuto al tempo necessario per trovare la trama giusta, dato che non c'è "un libro su cui basarsi", ma che il progetto non è in sospeso e verrà realizzato non appena si troverà la trama giusta.

Nel marzo successivo, Barbara ha confermato che la stagione ci sarà e ha spiegato che il via libera verrà dato solo quando la storia giusta sarà pronta, aggiungendo che non è stato ancora annunciato ufficialmente perché di solito gli studi fanno annunci in anticipo per "dimostrare la loro fiducia" in una serie, cosa che non è necessaria per questa serie.