It: Capitolo 2, Stephen King ha chiesto di aggiungere una scena completamente nuova!

Stephen King avrebbe chiesto di aggiungere una scena nuova in It: Capitolo 2. Dopo il successo riscosso da It, King ha seguito con passione la lavorazione del secondo capitolo collaborando col regista Andy Muschietti e con la sorella Barbara Muschietti, produttrice dell'horror, tanto da chiedere di aggiungere materiale inedito.

It: Capitolo 2, Jessica Chastain in una scena

In un'intervista a Total Film, Andy Muschietti ha rivelato che Stephen King ha amato talmente tanto It da collaborare al sequel: "E' stato fantastico. Per me sarebbe stato impensabile a 12 -13 anni pensare che un giorno avrei lavorato con lui. Quando King ha letto la prima bozza dello script ha fatto le sue osservazioni e ha chiesto di aggiungere una scena nuova".

It: Capitolo 2, il Club dei Perdenti riunito al ristorante

Un'altra questione legata al film riguarda il casting di Jessica Chastain nei panni della Beverly adulta. Dopo aver recitato in La madre, opera prima di Andy Muschietti, i Muschietti e Jessica Chastain sono diventati inseparabili, in più la Chastain aveva le stesse caratteristiche fisiche della Bev adolescente, interpretata dalla rossa Sophia Lillis. Dal momento che il piano era stato fin dall'inizio quello di realizzare due film, l'ingaggio di Jessica Chastain è stato discusso fin dall'inizio: "Il progetto era in buona posizione così abbiamo cominciato a parlare del secondo film prima dell'uscita del primo e in modo ufficioso abbiamo mostrato la pellicola a Jessica."

La stessa Chastain ha ricordato il suo coinvolgimento nel film spiegando: "Andy mi ha inviato una foto subito dopo aver ingaggiato Sophia Lillis come Beverly. C'erano due foto, una di Sophia e una mia, affiancate. Mi ha scritto 'Che ne pensi?'"

Il cast adolescente, protagonista del primo It, farà ritorno nel sequel in una serie di flashback in cui eventi legati al passato torneranno in mente al Club dei Perdenti ormai adulti, che si riunisce a Derry 27 anni dopo gli eventi narrati nel primo film. Naturalmente questa scelta ha comportato una serie di problemi con i ragazzini, che in questi due anni sono cresciuti e cambiati. Ma Andy Muschietti aveva in mente la soluzione anche a questo: "Fin dall'inizio sapevamo che parte del budget sarebbe stata dedicata agli effetti visivi per risolvere questo problema, così abbiamo ringiovanito i ragazzi."

It: Capitolo 2 sarà contrassegnato da violenza e scene di sesso disturbanti che hanno fruttato il rating R negli USA, in Italia il film arriverà il 5 settembre. Nell'attesa scoprite con noi i dettagli del final trailer di It: Capitolo 2 che potrebbero esservi sfuggiti.