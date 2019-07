It: Capitolo 2 avrà il rating R per "violenza disturbante e scene di sesso crude ed esplicite"

La censura americana si abbatte su It: Capitolo 2 per la violenza disturbante e il sesso esplicito e crudo contenuto nel sequel.

Non giunge come una sorpresa il rating R a It: Capitolo 2, la censura si abbatte sul sequel tratto da Stephen King per la presenza di "violenza disturbante e scene di sesso crude ed esplicite".

Anche la prima parte di It aveva il visto censura R per "violenza/horror, immagini sanguinose e per il linguaggio", ma stavolta si preannuncia una svolta decisamente dark. It: Capitolo 2 ha un visto R per "contenuti violenti disturbanti contenente immagini sanguinose, linguaggio pervasive e materiale sessuale crudo."

A quanto pare il regista Andy Muschietti ha scelto di premere sul pedale dell'horror per raccontare la seconda parte della lotta del Club dei Perdenti, ormai adulto, contro il raccapricciante Pennywise. Dopo 27 anni i Perdenti torneranno a incontrarsi tutti insieme a Derry, Maine per combattere il ritorno di Pennywise una volta per tutte.

Nel cast troveremo Jessica Chastain nei panni di Beverly Marsh, l'unica donna del gruppo, James McAvoy in quelli di Bill Denbrough, Bill Hader sarà Richie Tozier, Isaiah Mustafa sarà Mike Hanlon, Jay Ryan si calerà nei panni di Ben Hanscom, James Ransone sarà Eddie Kaspbrak e Andy Bean sarà Stanley Uris.

Con loro ci sarà anche il giovane cast del primo capitolo composto da Jaeden Martell (Bill), Wyatt Oleff (Stanley), Jack Dylan Grazer (Eddie), Finn Wolfhard (Richie), Sophia Lillis (Beverly), Chosen Jacobs (Mike) e Jeremy Ray Taylor (Ben).

It: Capitolo 2, uno degli horror in uscita nel 2019 più attesi, arriverà nei cinema italiani il 5 settembre.