It: Capitolo 2, Stephen King ha una sola parola per descrivere il confronto finale

Stephen King ha bisogno di una sola parola per definire il confronto finale, in It: Capitolo 2, tra il Club dei perdenti e il terrificante Pennywise.

In un recente post su Twitter, Stephen King ha infatti definito "epica" la scena in questione che noialtri vedremo solo a settembre. E questo non fa altro che confermare l'opinione che il re dell'horror ha di questo It: Capitolo 2 ancora diretto da Andres Muschietti. Già a maggio infatti, nell'annunciare l'arrivo imminente del primo trailer, King aveva usato parole d'elogio rispetto a quanto fin lì visto.

IT CHAPTER 2: The final confrontation is epic. — Stephen King (@StephenKing) 27 luglio 2019

Ne sarà davvero contento Gary Dauberman, che non solo ha scritto la sceneggiatura di entrambi i capitoli di IT, ma sta anche lavorando al nuovo adattamento de Gli ultimi giorni di Salem. Certo, Stephen King non è certo Alan Moore, e anzi è sempre piuttosto partecipe durante il processo di adattamento delle sue opere. Tanto da godere ormai di una certa fama come critico cinematografico, nonostante abbia usato parole non tenere per Shining di Stanley Kubrick, universalmente riconosciuto come uno dei migliori lavori del regista.

It: Capitolo 2 è il seguito di It, arrivato nel 2017 e diventato, durante la sua permanenza al cinema, il film horror più redditizio di tutti i tempi. Questa seconda parte avrà una durata maggiore di circa mezz'ora, ma, come dichiarato da Muschietti, il ritmo è buono nonostante la lunghezza e nessuno di quanti l'hanno già visto ha espresso lamentele.

Nel cast troveremo Jessica Chastain nei panni di Beverly Marsh, l'unica donna del gruppo, James McAvoy in quelli di Bill Denbrough, Bill Hader sarà Richie Tozier, Isaiah Mustafa sarà Mike Hanlon, Jay Ryan si calerà nei panni di Ben Hanscom, James Ransone sarà Eddie Kaspbrak e Andy Bean sarà Stanley Uris.

Con loro ci sarà anche il giovane cast del primo capitolo composto da Jaeden Martell (Bill), Wyatt Oleff (Stanley), Jack Dylan Grazer (Eddie), Finn Wolfhard (Richie), Sophia Lillis (Beverly), Chosen Jacobs (Mike) e Jeremy Ray Taylor (Ben).

It: Capitolo 2, uno degli horror in uscita nel 2019 più attesi, arriverà nei cinema italiani il 5 settembre.