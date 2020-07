Infinity, i film e le serie tv in catalogo a Luglio 2020

Infinity ha presentato la sua programmazione speciale per luglio 2020, da Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge e Richard Jewell, a John Wick - Capitolo 2 e Red Sparrow. E per le serie tv, in arrivo la quarta stagione di Mr. Robot e Pretty Little Liars: The Perfectionists. Il servizio propone una selezione dei migliori film da guardare insieme a tutta la famiglia, o da soli in cerca di emozioni. Scopriamo insieme il nuovo catalogo!

Cinema

Dal 3 al 9 luglio arriverà su Infinity Premiere l'atteso film d'animazione Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge. Dopo il terribile massacro della sua famiglia, Hanzo Hasashi viene esiliato nel Nether Realm dove ha una chance per vendicare la sua famiglia e viene riportato in vita come Scorpion, un'anima perduta dedicata alla vendetta. Nel Regno della Terra, Lord Raiden raduna una squadra di guerrieri d'élite - il monaco Shaolin Liu Kang, l'ufficiale delle forze speciali Sonya Blade e la stella del cinema Johnny Cage - un improbabile gruppo di eroi con il compito di salvare l'umanità. Per farlo, devono sconfiggere le orde di gladiatori del Regno Esterno di Shang Tsung e diventare campioni del torneo di Mortal Kombat.

Motherless Brooklyn - I Segreti di una città: Edward Norton durante una scena del film

Sarà disponibile su Infinity Premiere dal 10 al 16 luglio Motherless Brooklyn - I segreti di una città, la trasposizione cinematografica del romanzo di Jonathan Lethem "Brooklyn senza madre" ma ambientata negli anni '50, un'epoca di grandi cambiamenti a New York. Scritto, diretto e interpretato da Edward Norton, il film segue le vicende di Lionel Essrog, un solitario detective privato affetto dalla sindrome di Tourette, che si avventura a risolvere l'omicidio del suo mentore e unico amico, Frank Minna, interpretato da Bruce Willis.

Richard Jewell: Paul Walter Hauser , Kathy Bates e Sam Rockwell in una scena del film

Basato su fatti realmente accaduti, Richard Jewell sarà disponibile su Infinity Premiere dal 17 al 23 luglio. Diretto da Clint Eastwood, Richard Jewell racconta la storia di una guardia di sicurezza che riferisce di aver trovato il dispositivo dell'attentato dinamitardo di Atlanta del 1996. Il suo tempestivo intervento salva numerose vite, rendendolo un eroe. Ma in pochi giorni, l'aspirante alle forze dell'ordine diventa il sospettato numero uno dell'FBI, diffamato sia dalla stampa che dalla popolazione, assistendo al crollo della sua vita.

Sequel del film cult diretto da Stanley Kubrick Shining (disponibile su Infinity anche in 4K nella sua extended edition), Doctor Sleep arriverà su Infinity Premiere dal 24 al 30 luglio. Con protagonisti Ewan McGregor, Rebecca Ferguson e Kyliegh Curran, il film racconta la storia di Danny Torrance, a 40 anni dalla sua terrificante permanenza all'Overlook Hotel in Shining. Ancora irrimediabilmente segnato dal trauma che ha vissuto da bambino all'Overlook, Dan Torrance ha combattuto per trovare una parvenza di pace. Ma questa tregua va in frantumi quando incontra Abra, un'adolescente coraggiosa con un potente dono extrasensoriale, noto come la "luccicanza".

Doctor Sleep: analisi del finale del film e differenze con il romanzo

E per tutti i fan di Bruce Springsteen, sarà disponibile su Infinity Premiere anche Western Stars, dal 31 luglio al 6 agosto. Il film, che segna il debutto alla regia di Springsteen, è la versione cinematografica del suo ultimo album di successo internazionale. Western Stars offre ai fan di tutto il mondo l'opportunità unica di vedere Springsteen esibirsi in tutte e tredici le canzoni dell'album, sotto il soffitto a cattedrale del fienile della sua centenaria proprietà, toccando temi come l'amore e la perdita, la solitudine e la famiglia, e l'inesorabile passare del tempo.

Detective Pikachu: un'immagine del film

Il mondo dei Pokémon prende vita su Infinity dal 2 luglio con Detective Pikachu, disponibile anche in 4K. La prima avventura Pokémon live-action vede Pikachu nel ruolo di Detective, un adorabile, esilarante e saggio super-investigatore alle prese con un'indagine per scoprire cosa sia successo al suo compagno, il geniale detective privato Harry Goodman, misteriosamente scomparso. Nella versione originale del film, Ryan Reynolds presta la voce a Pikachu.

Per tutti gli appassionati di Mission: Impossible, sono in arrivo su Infinity i primi cinque capitoli della celebre saga che segue le avventure dell'agente segreto Ethan Hunt, interpretato da Tom Cruise: Mission: Impossible, Mission: Impossible II e Mission: Impossible III saranno disponibili dal 2 luglio, mentre Mission: Impossible - Protocollo Fantasma e Mission: Impossible - Rogue Nation arriveranno su Infinity dal 3 luglio.

Il film d'animazione Ozzy - Cucciolo coraggioso sarà disponibile su Infinity dal 7 luglio e racconta la storia di Ozzy, un simpatico beagle, che svolge una vita serena e idilliaca fino a quando i suoi padroni devono improvvisamente partire per il Giappone, senza poterlo portare con loro. Profondamente addolorati, i Martins dovranno cercare una sistemazione temporanea per Ozzy e la scelta ricade su un canile extra lusso. Ma quello che all'apparenza sembra un paradiso di amore e coccole, si rivelerà ben presto una terribile prigione per cani, gestita da un proprietario malvagio. Ozzy dovrà trovare la forza di resistere e il coraggio di scappare grazie anche all'aiuto dei suoi nuovi amici a quattro zampe.

Il Cardellino, la recensione: Il viaggio doloroso di Theo

Diretto dal regista John Crowley e con l'attrice premio Oscar Nicole Kidman, Il cardellino arriverà su Infinity dall'8 luglio. Theodore "Theo" Decker aveva 13 anni, quando sua madre venne uccisa dallo scoppio di una bomba al Metropolitan Museum of Art. La tragedia cambiò il corso della sua vita, conducendolo in una commovente odissea fatta di dolore e colpevolezza, di reinvenzione e redenzione, e persino di amore. Nel mezzo di tutto ciò, si aggrappa a un tangibile oggetto di speranza, ricordo di quel giorno...il quadro di un uccellino incatenato al suo trespolo, Il Cardellino.

Locandina di The Light Between Oceans

In arrivo su Infinity dall'8 luglio l'adattamento dell'omonimo romanzo di M.L. Stedman, La luce sugli oceani, con protagonisti Michael Fassbender e Alicia Vikander. I coniugi Sherbourne stanno facendo di tutto per avere un figlio, ma senza successo. Quando trovano una neonata abbandonata in una barca alla deriva, la allevano in segreto come fosse loro finché non scopriranno che la vera madre della piccola la sta cercando da anni senza riuscire a darsi pace. Tormentati dal dilemma se svelare il segreto, perdendo così la figlia che ormai sentono come loro, la coppia inizierà a disgregarsi.

Keanu Reeves torna a vestire i panni del leggendario sicario John Wick nel film John Wick - Capitolo 2, disponibile su Infinity dal 17 luglio. John Wick è costretto a rimettersi in gioco grazie a un ex socio che trama di prendere il controllo di una oscura organizzazione internazionale. Vincolato da un giuramento di sangue, John decide di aiutarlo e si dirige a Roma dove affronterà alcuni dei più spietati killer al mondo. Su Infinity è disponibile anche il primo capitolo, John Wick.

Dal 20 luglio saranno disponibili su Infinity Il filo nascosto, con Daniel Day-Lewis, e Lady Bird, scritto e diretto da Greta Gerwig e interpretato da Saoirse Ronan. Il Filo Nascosto è ambientato nella Londra del dopoguerra, negli anni '50, dove il rinomato sarto Reynolds Woodcock e sua sorella Cyril sono al centro della moda britannica. Le donne entrano ed escono dalla vita di Woodcock, fino a quando non incontra una giovane e volitiva donna, Alma, che presto diventa parte della sua vita come musa e amante. Lady Bird, invece, racconta l'umorismo e il pathos nel legame turbolento tra una madre e una figlia adolescente. Ambientato a Sacramento, California, nel 2002, in un panorama economico americano che cambia rapidamente, Lady Bird è uno sguardo commovente sulle relazioni che ci formano, le credenze che ci definiscono e l'ineguagliabile bellezza di un luogo chiamato casa.

Arriverà su Infinity dal 23 luglio La Llorona - Le lacrime del male, disponibile anche in 4K. Ambientato a Los Angeles negli anni '70, il film racconta la maledizione della Llorona, la donna che piange, un'apparizione terrificante, intrappolata tra il Paradiso e l'Inferno, colpevole di aver annegato i figli in preda a un raptus di rabbia e gelosia, per poi gettarsi nello stesso fiume disperata e piangente. Ora le sue lacrime sono eterne e letali, e coloro che sentono di notte il suo richiamo mortale sono condannati.

Dal 26 luglio sarà disponibile su Infinity anche Red Sparrow, con protagonista Jennifer Lawrence nei panni della ballerina Dominika Egorova: reclutata nella "Sparrow School", un servizio di intelligence russo, viene educata a diventare una letale amante e seduttrice e a usare il suo corpo come arma per uccidere obiettivi indicati dal KGB. Dopo un intenso allenamento, Dominika diventa la più pericolosa "Sparrow" di sempre. La sua prima missione è Nathaniel Nash, un ufficiale della CIA che monitora le infiltrazioni dei servizi segreti della Russia. I due finiscono in una spirale di attrazione e inganno che arriva a minacciare la sicurezza di entrambe le nazioni.

Serie TV

Il cofanetto completo di Pretty Little Liars: The Perfectionists sarà disponibile su Infinity dal 3 luglio. La serie si basa sul libro "The Perfectionists" di Sara Shepard ed è il sequel dell'amata serie Pretty Little Liars, in cui Sasha Pieterse e Janel Parrish riprendono i loro rispettivi ruoli di Alison DiLaurentis e Mona Vanderwaal.

La quarta e ultima stagione completa di Mr. Robot arriverà su Infinity dal 15 luglio. L'acclamata serie è interpretata dall'attore Premio Oscar Rami Malek nei panni del geniale hacker Elliot Alderson e affronta tematiche attuali come la privacy e la sicurezza informatica. Elliot riuscirà finalmente a liberarsi dal fardello di una rivoluzione a cui lui stesso ha dato inizio?

Infine, dal 23 luglio arriverà anche la seconda stagione completa di Krypton, andandosi ad aggiungere alla prima stagione completa già disponibile su Infinity. La serie, basata sui fumetti e i personaggi della DC Comics, è ambientata su Krypton 200 anni prima della nascita di Kal-El/Superman e la distruzione del pianeta.