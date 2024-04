Star Wars: Tales of the Empire, il trailer finale mostra il ritorno di Darth Vader

Nelle ultime ore Lucasfilm ha diffuso in streaming il trailer finale di Tales of the Empire, seconda stagione della serie "Tales" di Star Wars dopo la prima intitolata Star Wars: Tales of the Jedi, che farà il suo debutto nel corso dello Star Wars Day, il 4 maggio prossimo.

Tales of the Empire vedrà il ritorno di diversi personaggi noti e prestigiosi camei, come quello annunciato di Darth Vader, ma due in particolare saranno il fulcro della serie: Barriss Offee e Morgan Elsbeth. Entrambi sono noti villain del franchise, ma le loro origini rimangono avvolte nel mistero e il prossimo show di Star Wars esplorerà alcuni aspetti delle loro storie.

Come suggerisce il trailer, Tales of the Empire mostrerà che esiste un solo percorso verso il lato oscuro e l'Impero. Il filmato mostra anche alcune scene di come questo percorso porti alla morte e alla distruzione, come la caccia degli Inquisitori a un Jedi sconosciuto. Mentre il percorso in sé è ben noto ai fan di Star Wars, il motivo per cui Barriss e Morgan hanno deciso di seguirlo rimane un mistero.

Sia Barriss che Morgan sono personaggi incredibilmente complessi, quindi sarà interessante scoprire le motivazioni che le hanno spinte a unirsi all'Impero.

Star Wars: Tales of the Empire è un viaggio in sei episodi nel temibile Impero Galattico attraverso gli occhi di due guerrieri che percorrono strade differenti, ambientate in epoche diverse. Dopo aver perso tutto, la giovane Morgan Elsbeth attraversa il mondo imperiale in continua espansione per seguire un percorso di vendetta, mentre l'ex Jedi Barriss Offee fa ciò che deve per sopravvivere a una galassia in rapida evoluzione. Le scelte che faranno determineranno i loro destini.

Dave Filoni è creatore della serie e supervising director. È anche produttore esecutivo insieme ad Athena Yvette Portillo e Carrie Beck. Josh Rimes è il coproduttore esecutivo e Alex Spotswood è il senior producer.