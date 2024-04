Fallout: svelata la timeline ufficiale della serie rispetto ai videogiochi

Ecco in che punto della timeline si trova lo show di Prime Video, appena rinnovato per la seconda stagione

I videogiochi hanno il piacere di espandere all'infinito la loro storia attraverso sequel, prequel e spin-off e Fallout è uno dei tanti franchise di giochi che ha un mondo terrificante la cui lore è ricchissima.

L'adattamento televisivo di Fallout di Prime Video esiste nello stesso universo dei videogiochi, ma non ne adatta i personaggi e le storie. Lo show aggiunge anche un approfondimento della linea temporale degli eventi dell'universo di Fallout.

Sebbene alcuni fan abbiano criticato un po' il fatto che lo show di Fallout modifichi la storia del gioco, la maggior parte degli spettatori ha risposto relativamente bene al trattamento del canone da parte dello show.

Detto questo, la serie fa uno splendido lavoro nel seminare indizi a ogni episodio, portando a rivelazioni sconvolgenti sulla linea temporale di Fallout e sulle sue implicazioni per alcuni personaggi e le loro relazioni. Anche se gli spettatori possono certamente godersi la serie Prime Video senza giocare ai videogiochi, conoscere la cronologia della storia aiuta a capire il contesto dei colpi di scena e delle controversie della serie: Fallout 76 (2102-2104), Fallout (2161), Fallout 2 (2241), Fallout 3 (2277), Fallout: New Vegas (2281) e Fallout 4 (2287).

Fallout: una scena della stagione 1

Il conflitto tra USA e Cina

La guerra sino-americana porta alla più grande catastrofe del mondo di Fallout, ma viene discussa solo attraverso le conversazioni e mai mostrata. Gli spettatori ne vengono a conoscenza solo attraverso i personaggi del presente che parlano del passato o attraverso il flashback di Howard Cooper nel 2077. L'America e la Cina sono state in conflitto tra loro per anni prima dell'inizio ufficiale della Guerra sino-americana nel 2066. La guerra iniziò quando la Cina invase con successo l'Alaska e gli americani furono costretti a proteggere la loro terra.

Cooper menziona in Fallout di aver combattuto in Alaska, come probabilmente la maggior parte degli uomini in America. Per paura dell'uso di armi nucleari - o almeno così si diceva al pubblico - la Vault-Tec costruì in tutta l'America dei sotterranei che avrebbero sostenuto le comunità per secoli dopo un'apocalisse nucleare. L'America riuscì a tenere a bada la Cina con l'aiuto di armature elettriche, utilizzate dalla Fratellanza d'Acciaio nel presente. La guerra fu combattuta in una situazione di stallo per un decennio, finché l'America non invase la Cina e riprese con successo il controllo dell'Alaska.

Per quattro ore, nel 2077, si è verificata la Grande Guerra. È iniziata quando le bombe nucleari sono state sganciate per la prima volta e si è fermata quando le bombe hanno finito di decimare il mondo e la sua gente. Le persone selezionate per entrare nei sotterranei si sono messe al riparo, mentre tutti gli altri sono stati lasciati morire in superficie. Il mistero più grande dei giochi di Fallout è sempre stato chi ha sganciato le bombe.

Quando è ambientato Fallout rispetto ai giochi?

Il grande evento successivo nella linea temporale di Fallout è la creazione di Shady Sands. Nel 2142, la città di Shady Sands fu fondata come rifugio sicuro per le persone in superficie nella California meridionale. È la casa originaria di Maximus, che in seguito si unirà alla Confraternita d'Acciaio e aiuterà Lucy nella sua missione di ricerca del padre. Nel 2189, per aiutare a ricostruire la società, fu creata la Nuova Repubblica della California, che comprendeva diverse città fiorenti.

Fallout 2: arriva la conferma ufficiale del rinnovo da Amazon MGM Studios e Kilter Films

La data dell'attentato a Shady Sands è evidentemente una retcon degli eventi di Fallout: New Vegas, come hanno fatto notare i fan. New Vegas si svolge nel 2281 ed è stato confermato che Shady Sands non era ancora stata distrutta. A causa della confusione, lo sviluppatore e produttore esecutivo di Fallout Todd Howard ha successivamente corretto che Shady Sands è stata distrutta dopo gli eventi di New Vegas. Ciò significa che Shady Sands è caduta intorno al 2281.

Tutti questi eventi portano alla serie Fallout. Moldaver e i predoni esterni si infiltrano nel Vault 32, travestendosi da occupanti, per rapire Hank. Credendo che suo padre sia del tutto innocente, Lucy lascia la camera blindata per quella che crede essere la prima volta nel 2296 e si dirige verso le Terre Desolate.