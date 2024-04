The Acolyte: La seguace, svelato il ritorno dei villain della trilogia prequel di George Lucas

Un nuovo teaser coreano di The Acolyte: La seguace ha confermato il ritorno dei villain della trilogia prequel di Star Wars di George Lucas.

The Acolyte: La seguace è stato presentato come il "prequel dei prequel", ambientato circa un secolo prima di Star Wars ep. I - La minaccia fantasma, e mostrerà come i Sith si siano infiltrati con successo nella galassia. Per quanto eccitante sia stato il primo trailer di The Acolyte, la showrunner Leslye Headland ha lasciato intendere che la vera trama è rimasta ancora avvolta nel mistero, proprio come i Sith stessi.

Ora, il nuovo teaser ha confermato il ritorno dei Neimoidiani. Questo presumibilmente si tradurrà nel ritorno della Federazione dei Mercanti, la coalizione corrotta che ha bloccato Naboo ne La minaccia fantasma. I Neimoidiani erano stati visti nel filmato di The Acolyte condiviso alla Star Wars Celebration dello scorso anno, ma c'era sempre la possibilità che venissero tagliati nelle fasi di montaggio.

The Acolyte: il ritorno dei Neimoidiani

Chi sono i Neimoidiani?

Introdotti ne La minaccia fantasma, i Neimoidiani erano una razza ricca e influente che aveva essenzialmente preso il controllo della Federazione del Mercanti. L'obiettivo originario dei Neimoidiani era quello di ottenere il controllo di tutto il commercio galattico attraverso la proprietà delle rotte iperspaziali, ma furono sconfitti dai rivali. Tuttavia, sotto il loro controllo, la Federazione divenne una potente forza galattica, rappresentata persino nel Senato della Repubblica.

Star Wars: The Acolyte, rivelato il ruolo di Dafne Keen nella serie Disney+?

La minaccia fantasma rivelò che la Federazione dei Mercanti serviva un padrone: Darth Sidious, Signore Oscuro dei Sith. Non è chiaro a quando risalga questa cospirazione e se sia addirittura precedente a Palpatine stesso.

Darth Sidious ha beneficiato di un piano Sith che stava prendendo forma da mille anni, quindi non sarebbe una sorpresa se i Sith lavorassero già con la Federazione dei Mercanti all'epoca dei fatti narrati in The Acolyte. Il primo trailer ha messo in scena uno scontro tra Jedi e un Maestro Sith, che potrebbe già collaborare con i Neimoidiani.